Gobierno Vasco intenta abrir relaciones diplomáticas para tener información sobre los bilbaínos detenidos en Venezuela

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el Gobierno Vasco está intentando abrir relaciones diplomáticas para obtener información sobre los bilbaínos detenidos en Venezuela, acusados de planear actos terroristas, y ayudar a las familias. Asimismo, ha pedido que se ejerza una presión internacional desde las democracias asentadas para cambiar el "régimen autoritario" de Nicolás Maduro. En una entrevista a TeleBilbao, recogida por Europa Press, Pradales ha mostrado su preocupación por que en Euskadi haya quienes "jaleen el régimen autoritario y dictatorial" de Nicolás Maduro en Venezuela, en donde "no se respetan los derechos más básicos, que son los derechos civiles, políticos y humanos". Como ejemplo, ha citado que el jefe de la oposición venezolana, "que parece que ha ganado las elecciones, tiene que salir vía embajada española a exiliarse porque su vida corría un riesgo". "Creo que es la demostración de cómo no hay un respeto a los derechos humanos. Un régimen que ha expulsado de su país a 8 millones de venezolanos y venezolanas que han tenido que salir huyendo y buscándose una nueva vida fuera de su país. De ellos miles, por cierto, aquí en Euskadi, pues demuestran lo que está ocurriendo en ese país", ha indicado. En este sentido, ha lamentado que "un país que teniendo los recursos naturales y las capacidades económicas que tiene, está a la cola de los países del mundo en términos de desarrollo económico y liderando los rankings de desigualdad y de pobreza". "El régimen es lo que es y a mí me preocupa muchísimo que en Euskadi tengamos a quienes, además, han jaleado ese modelo que yo no comparto en absoluto", ha agregado. Tras manifestar que "lo primero que hay que hacer es una defensa de la democracia y sus valores fundamentales", el jefe del ejecutivo vasco ha destacado que este jueves "es un día importante para Europa, porque el Parlamento Europeo va a votar una posición en relación con Venezuela y es un día relevante porque el que Europa se posicione claramente es un tema importante que va a tener su influencia también sobre lo que pueda ocurrir en Venezuela a futuro". Según ha subrayado, también hay otros países como Estados Unidos que se han pronunciado "claramente" y "lo que necesitamos es ejercer una presión internacional desde las democracias asentadas y avanzadas para que se sienta la necesidad de que allí se cambie el régimen autoritario que hoy es el que gobierna aquel país". En esta línea, ha asegurado que "nunca podemos estar al lado del autoritarismo ni de las dictaduras, hay que ser firmes en ese aspecto, hay que ser firmes y hay que ejercer todas las presiones políticas internacionales que sea menester para intentar cambiar la situación en Venezuela". BILBAÍNOS DETENIDOS Preguntado por la situación de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela, acusados de terroristas, Pradales ha afirmado que el Gobierno vasco está intentando abrir relaciones diplomáticas desde la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco con embajadas de otros países, también hablando con el propio consulado de Venezuela y con el Ministerio de Asuntos Exteriores español. "Lo que ocurre es que en estos momentos las relaciones entre España y Venezuela no están pasando su mejor momento, las relaciones diplomáticas, pero en todo caso siempre hay canales, los tenemos abiertos buscando intentar tener información para, sobre todo, ayudar primero también aquí a las familias, con las que estamos en comunicación", ha relatado. Además, ha apuntado que el ejecutivo que dirige está intentando tener información les permita saber qué está pasando con estas dos personas detenidas y ha reconocido que desconocen su estado. "Estamos intentando acompañar a la familia y cada vez que podamos recibir algún tipo de información compartirla con ellos, que son quienes en estos momentos están sometidos a mayor presión", ha sostenido.

Compartir nota: Guardar Nuevo