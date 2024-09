El PP, dispuesto a verse con Torres pero espera que tenga luz verde de Montero para "desbloquear" el pacto migratorio

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, está dispuesto a sentarse de nuevo con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para buscar una solución al problema migratorio y la acogida de menores pero espera que acuda a esa reunión con el compromiso de aportar recursos económicos y luz verde del Ministerio de Hacienda para "desbloquear" esos fondos, según han informado fuentes de la formación. Torres, Tellado y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvieron una reunión en Madrid el pasado 12 de agosto en la que alcanzaron un "principio de acuerdo", de forma que cuando los centros superaren el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado". En el caso de que las capacidades de atención de las autonomías superasen el 150%, sería el Estado el que se haría cargo de los menores de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos. Fue el propio Clavijo el que llevó entonces esa propuesta a la reunión, celebrada en las oficinas del Gobierno canario cerca del Congreso. A la semana siguiente, Feijóo viajó a Canarias y selló un documento con Clavijo que recoge esa propuesta y otro paquete de medidas, como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional, movilizar fondos europeos para el control de fronteras, implicar a Frontex y apoyo de la Agencia de Asilo y diplomacia pública en los países de África, entre otras. Fuentes del PP han señalado que están dispuestos a sentarse con el ministro pero confían en que acuda a esa reunión con un orden del día y el compromiso de "desbloquear" los recursos económicos que necesitan las CCAA para afrontar la acogida de menores. A su entender, el Departamento de Montero ha sido el que ha "torpedeado" hasta este momento ese acuerdo. "El Gobierno tiene que poner recursos encima de la mesa porque se está asfixiando a las CCAA", han indicado fuentes del PP, que creen que Torres expresó su voluntad de llegar a un acuerdo en agosto pero es Hacienda la que tiene que dar luz verde con los recursos. Este lunes, Torres volvió a contactar con Tellado para celebrar un encuentro. Fuentes del PP le han trasladado su disposición a sentarse de nuevo pero creen que en esa reunión debe estar también Clavijo. A la espera de cuadrar agendas, ese encuentro podría celebrarse la próxima semana, según las fuentes consultadas. TORRES TAMBIÉN DISPUESTO A REUNIRSE "CUANTO ANTES" CON EL PP Este miércoles, en los pasillos del Congreso, el ministro Torres ha mostrado su disposición para reunirse "cuanto antes" con el PP, pero ha añadido que le cuesta creer que los 'populares' quieran llegar a un acuerdo sobre migración. "Pero me parece, sinceramente, lo digo con claridad, después de la intervención de hoy, que es difícil creer que el PP quiera llegar a un acuerdo", ha afirmado. Así, Torres se ha referido a la intervención en el Pleno del portavoz en el Congreso del PP, que ha acusado al Gobierno de buscar "romper" el Ejecutivo canario, así como de "dar la espalda" a los menores que llegan a Canarias. En este sentido, Torres ha acusado al PP de hacer de la crisis migratoria "un uso partidario y político", que ha añadido que se ha visto, no solamente con las visitas de Alberto Núñez Feijóo a Canarias, a Grecia o a Italia, sino también en la intervención de este miércoles de Tellado. Torres ha recalcado que el camino para dar respuesta a los menores migrantes no acompañados "no debe ser el del enfrentamiento". "¿Cómo quieres llegar a un acuerdo con alguien a quien atacas, con un grupo político o un Gobierno al que atacas, para intentar llegar a un acuerdo? No me parece que sea el camino adecuado", ha dicho el ministro. El ministro ha recordado que el pasado 23 de julio el PP "dio la espalda a una solución impidiendo el trámite de una proposición de ley que sí aprobó nueve grupos políticos, sin ninguna lógica, sin ninguna razón".

