Ayuso carga contra "la censura" del Gobierno a periodistas, ideada en los "5 días del amor", que busca "amedrentarlos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la "censura" a periodistas del Gobierno central, que busca "amedrentarlos" y que considera que se va a aplicar a través del Plan de Regeneración Democrática. "No se sabe ni siquiera los altos cargos del CIS lo que cobran pero van a meter en la mano a las empresas, a las empresas audiovisuales, a sus directivos, a los periodistas para amedrentarlos, para perseguir a jueces y a medios de comunicación, que es lo que idearon durante los cinco días del amor en La Moncloa", ha lanzado durante el Pleno de la Cámara regional. Además, ante la propuesta del portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, de que se debata en la Asamblea la financiación autonómica, Ayuso le ha espetado que ella lo que va a proponer es "un Pleno de censura" para hablar "de todo lo que está ocurriendo" en España y de cómo "están yendo contra la prensa". En este punto, ha criticado que vayan a decir desde el Gobierno "qué son noticias tendenciosas, quién es bueno o mal periodista". Por su parte, en su turno de intervención, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "caudillo enamorado" que ha preparado un "Plan de Degeneración Democrática" para ir "contra todos", donde dejarán de ser "delictivas las injurias al Rey pero seguramente no podrá ser condenado quien se meta con Begoña Gómez". "No será la jefa del Estado pero es la reina de su corazón y no sería un plan de Sánchez sino tuviera ese puntito de narcisismo", ha lanzado.

