Rufián se confiesa "decepcionado" con el plan de regeneración del Gobierno: "Se ha quedado todo en maquillaje"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este martes "decepcionado" con el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno. "Se ha quedado todo en maquillaje. Desde el final de Los Serrano no me decepcionaban tanto", ha bromeado en los pasillos del Congreso. Rufián ha recordado que su partido trasladó al Gobierno sus propuestas para "intentar luchar contra pseudomedios de comunicación que lo que hacen es intoxicar el panorama mediático", puntos relativos a la despenalización de las injurias y a Corona y también defendió la necesidad de derogar los aspectos más lesivos de la conocida como 'Ley Mordaza'. Tras lamentar que estas demandas no se hayan incluido en el documento aprobado por el Gobierno como ellos pedían ha admitido que aún hay tiempo para seguir negociando sobre esta cuestión, si bien ha insistido en lamentar que al final el Ejecutivo de coalición se suele quedar "en pura palabrería". "Ojalá fueran un poco más valientes sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que les queda", ha apostillado.

