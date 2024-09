PNV ve la regulación de los medios "un tema vidrioso y delicado" y advierte que no se pueden pasar determinadas rayas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha valorado las medidas de regulación de los medios del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno como "un tema bastante vidrioso" que anda "por el vértice de algo delicado" que son los derechos y las libertades. También ha advertido de que "es muy complicado" que solo con leyes "vayan a desaparecer las falsedades y las fake news". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha pedido al Gobierno concreción con las medidas relativas a los medios de comunicación en el plan de regeneración democrático presentado el martes en el Consejo de Ministros, y ha compartido su deseo de que no se pasen "determinadas rayas". "A mí lo que me da respeto es que es un tema bastante vidrioso. Estás andando por el vértice de algo delicado que son derechos, libertades, libertad de expresión. Y ahí hay que afinar pero bien y ser muy concreto y no pasar determinadas rayas", ha indicado el portavoz del PNV en la Cámara Baja, añadiendo que "el panorama parlamentario", entre otros asuntos, no ayudará a que sea "una tarea sencilla". Esteban también ha advertido de que "es muy complicado que simplemente con medidas legislativas" se pueda lograr que "vayan a desaparecer las falsedades y las fake news", aunque sí se puedan poner "algunas medidas de control". Mucho menos si, como augura, el plan "se va a extender en el tiempo" y luego, "de lo anunciado, va a quedar la mitad de la mitad de la mitad". Para el portavoz del PNV en el Congreso, el plan de regeneración democrática planteado por el Gobierno central es "un popurrí de medidas inconcretas", en el que, además, "hay que ver la letra pequeña" y saber "exactamente cómo y qué se quiere regular". Según ha indicado, "al hilo de los famosos cinco días presidenciales, algo se tenía que presentar" y considera que lo planteado finalmente por el Ejecutivo es "una especie de recoger todo aquello que unos y otros le comentaron en aquellas rondas de día y medio con los partidos políticos que tuvo" y "alguna aportación más". HAY VOLUNTAD DE APOYO AL GOBIERNO Esteban ha considerado que "sí hay una voluntad de seguir apoyando al Gobierno y que continúe" entre los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, si bien "lo que no hay es manga ancha para hacer cualquier cosa y para que haga lo que le dé la gana". Pese a las derrotas que ha registrado el Gobierno en votaciones en el Congreso, según el diputado vasco, no hay "una mayoría absoluta alternativa" que impida su continuidad. Además, ha apuntado a que "el Gobierno puede continuar a no ser que quiera cesar por voluntad propia o porque haya una moción de censura", que necesita de mayoría absoluta. En todo caso, ha precisado que, entre las votaciones perdidas por el Ejecutivo, hay que tener en cuenta "lo que va al Boletín y lo que no va al Boletín" y diferenciar "derrotas" en mociones o proposiciones en las que no hay "una obligación legal" y en "temas significativos" como leyes o los presupuestos. Esteban ha considerado que "sí hay una voluntad de seguir apoyando al Gobierno y que continúe", si bien ha matizado que "lo que no hay es manga ancha para hacer cualquier cosa y para que el Gobierno haga lo que le dé la gana". Por ello, ha remarcado que "hay que afinar mucho" y plantear "algo que nos ponga de acuerdo a todos" y no ser "muy ambicioso con calendarios legislativos o anuncios que luego no van a ir a ninguna parte". Por otro lado, tras el rechazo este pasado lunes en el Congreso a la admisión a trámite de la proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones, ha explicado que el PNV tenía "unas cuantas diferencias" con el texto presentado pero sí considera "hay que entrar a regular" este tema porque "verdaderamente hay un problema con el alquiler de vivienda y con la propia vivienda". Por ello, los diputados jeltzales dieron "un sí crítico". LOS PRESUPUESTOS Asimismo, ha señalado que las negociaciones sobre los presupuestos generales del Estado entre su partido y el Gobierno se han "retomado" ya que, cuando se pararon "abruptamente" cuando el Ejecutivo decidió no seguir con la tramitación de las cuentas de 2024 al convocarse las elecciones catalanas, ya se había "avanzado en la negociación y había asuntos que se habían cerrado", pero "no todo el paquete". Por ello, ha explicado el diputado del PNV, "hay cosas sobre las que tenemos que seguir hablando y ahora nos hemos puesto de nuevo a hablar de ello".

