Moreno denuncia "déficit de infraestructuras" y rechaza los "ataques y mofas" de Puente contra la alcaldesa de Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado este miércoles el "déficit de infraestructuras" que sufre la comunidad y ha rechazado los "ataques y mofas" dirigidos por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, contra la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), en el Pleno del Senado, donde le afeó que use dinero público para acudir a presenciar una pregunta en la Cámara Alta sobre la conexión ferroviaria de Huelva por Alta Velocidad en lugar de utilizar otros canales de comunicación con el Ministerio para abordar este asunto. Moreno se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el Palacio de San Telmo ante el Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en la que también ha denunciado el "déficit de infraestructuras" que sufre Andalucía mientras "se ha invertido mucho en otros sitios" y que trae como consecuencia que las "rutas del progreso no las tenemos instaladas en Andalucía". Junto a ello, el jefe del Ejecutivo andaluz ha reivindicado el "respeto institucional" y la "cortesía" como bases de la "concordia, la educación y la elegancia" que debe presidir la actuación de los representantes públicos. "Ayer vi algo que no me gustó y a lo que no voy a dejar de referirme. Por eso envío desde aquí mi apoyo a la alcaldesa de Huelva, que pelea y lucha por tener un futuro mejor y, como embajadora de sus vecinos, tiene la obligación de defender los intereses que tiene la ciudad y la provincia de Huelva", ha asegurado Moreno tras la intervención de Puente en el Senado. Tras reivindicar el "excelente trabajo" de Pilar Miranda "en beneficio de los onubenses", el presidente de la Junta no ha dudado en "censurar los ataques y las mofas tan habituales del ministro de Transporte, que no solo van contra la alcaldesa, una mujer valiente decidida y que tiene la firme determinación de hacer de Huelva una de las ciudades más punteras de Andalucía y de España, sino que va contra los sueños, anhelos y aspiraciones legítimas que tiene el conjunto de la población onubense, que tiene derecho a un futuro mejor". "Por eso pido el máximo respeto a todos y cada uno de los ciudadanos de Huelva, empezando por la embajadora de todos los ciudadanos de Huelva, que es Pilar Miranda", ha subrayado Moreno.

