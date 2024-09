Mazón reclama "alto y claro" el fondo de nivelación y acusa al Gobierno de "burlarse" de la Comunitat

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido "alto y claro" y de manera "prioritaria" al Gobierno de España los 1.782 millones de euros anuales del fondo transitorio de nivelación que los expertos de la comisión mixta Consell-Corts han calculado para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana hasta 2027. En este contexto, durante su intervención en el Debate de Política General, ha lamentado la "inexistente" interlocución con el Gobierno de España al respecto y ha criticado que la "única respuesta" de Pedro Sánchez y sus ministros a las cuestiones de la Comunitat Valenciana hayan sido "la indiferencia, el olvido y la burla". De hecho, ha incidido en que "la mayor burla" de Sánchez es que mantenga el modelo de financiación autonómica que diseñó el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "que castiga la Comunitat Valenciana desde hace quince años" y que "nos condena a recibir 233 euros menos por habitante que la media del resto de autonomías y hasta los 865 menos que la región más beneficiada". Por ello, ha reclamado el fondo transitorio para "nivelar el desajuste" y el "perjuicio" que, según ha insistido, ha provocado que "más del 78 por ciento de la deuda --de la Comunitat Valenciana-- corresponda a la infrafinanciación". "Esa deuda es injusta y lo miro de cara, pero pido rigor", ha expresado. En esta línea, ha advertido de que la situación que sufre la Comunitat se puede "agravar todavía más" si el Gobierno "culmina el golpe de estado fiscal para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa" con el "concierto económico específico" para Cataluña que "tanto parece gustar, triste e incomprensiblemente, a la izquierda valenciana", ha lamentado. "Si ya fue grave que, por siete votos, Sánchez reventara la separación de poderes y el ordenamiento jurídico para amnistiar a quienes pusieron en España al lado de una colosal crisis política, la pretensión de otorgar de facto la independencia fiscal para Cataluña a cambio del poder autonómico en esta región pone en riesgo los pilares del Estado autonómico. Y, con él, todo el sistema descentralizado de prestación de servicios públicos", ha avisado. Esos siete votos "que tan caros nos están saliendo a todos los españoles", ha continuado Mazón, han servido para que Sánchez "se mantenga en la Moncloa al frente del Gobierno más costoso y numeroso de la democracia". "Un Gobierno que se ha dedicado con verdadera eficacia a despreciar sistemáticamente a la Comunitat Valenciana y a decir que su presidente era un 'niño malcriado' y un 'llorón'", ha censurado. NO "PRIVILEGIOS SUPREMACISTAS" Paralelamente, el jefe del Consell ha prometido que no reclamará "privilegios supremacistas, cupos, cánones ni singularidades", sino "lo que nos corresponde" a la Comunitat Valenciana con "la mirada siempre puesta en resolver los problemas de los valencianos". Eso sí, ha garantizado, con "la ley en la mano, la lealtad a nuestro Estatut y la Constitución como ejes y la solidaridad, la eficacia y la sensatez como banderas". "Porque los valencianos merecen todo lo que el Gobierno de Sánchez les niega", ha añadido. Al margen de la financiación, Mazón ha lamentado el "silencio" del Gobierno de España con las preocupaciones de la Comunitat Valenciana, como la sequía, el Corredor Mediterráneo, movilidad, inmigración, dependencia, sanidad, infraestructuras, renovables, motor, turismo o cultura, y ha lamentado que durante este primer año "solo" ha podido abordar la agencia valenciana con la vicepresidenta Teresa Ribera. "La Comunitat Valenciana ha sido contestada con incumplimientos, olvido y desprecio, cuando no acusaciones de insolidaridad o insultos", ha censurado, al tiempo que ha cuestionado que, para "todo ese ejército de nombres pomposos y funciones gaseosas" del Ejecutivo central, la Comunitat "simplemente no existe porque los alicantinos, castellonenses y valencianos decidieron con su voto que era necesario un cambio". Además, ha reivindicado, lo encomendaron a "un presidente que no se calla, que no pega 'cabotaes' ante nadie y que está dispuesto a reclamar todos los días todo aquello que los cinco millones de habitantes de las tres provincias necesiten y merecen". "Nuestra acción de gobierno es el resultado de un programa electoral claro y comprometido cono la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana y no el fruto de acuerdos secretos que no se difunden ni de vergonzosas cesiones, ha defendido. Al respecto, ha avanzado que pese a los "insultos, desaires y burlas" del Gobierno continuará haciéndolo "durando más tiempo del que, probablemente, Sánchez y sus ministros están dispuestos a soportar". Para ello, ha tendido la mano a los partidos presentes en Les Corts para configurar un "frente común" para reclamar "la financiación, las infraestructuras y el agua que necesita la Comunitat Valenciana". "Aunque debo insistir en que se ha hecho mucho, no se ha hecho todo, ni mucho menos, queda mucho por hacer y lo ideal es que lo hiciéramos juntos", ha reconocido Mazón, convencido de que "es más lo que nos une que lo que nos separa".

Compartir nota: Guardar Nuevo