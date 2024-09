Baldoví afirma que Mazón no tiene "credibilidad" y es un "delegado de Feijóo" ante la deuda por la financiación

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha aseverado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es un presidente "fracasado" que no tiene "credibilidad" ni "proyecto para mejorar la vida de los valencianos", al tiempo que le ha acusado de convertirse en "delegado de Feijóo" y "subdelegado de Ayuso" por "renunciar a blindar la financiación justa" y "fulminar la reivindicación histórica" de la deuda. Baldoví, durante el Debate de Política General, ha criticado que Mazón "vota en contra de sus promesas y de sus palabras" y le ha acusado de mentir a los bomberos forestales, con la contratación de enfermeros escolares, profesorado y el derecho civil valenciano. En ese sentido, ha señalado que su "mentira más sangrante" ha sido con su rechazo a la ley del trato justo sobre la financiación y con el fondo de nivelación y la deuda histórica. "El jueves de la semana pasada, usted dimitió como presidente de todos los valencianos y se convirtió en el delegado de Feijóo o en el subdelegado de Ayuso. Usted renunció a blindar, por ejemplo, una financiación justa. Fulminó una reivindicación histórica de los valencianos que es que el Estado nos pague lo que nos debe, la deuda histórica. Este martes lo ha intentado minimizar", ha reprochado. Baldoví ha aseverado que Mazón "elimina" esta reivindicación "porque se lo han mandado desde Madrid" y "será recordado como el presidente que rompió un consenso histórico, compartido por empresarios, por sindicatos, por universidades , por expertos, por ayuntamientos y aprobado de forma repetida en Corts". "FRACASO PERSONAL" El síndic ha calificado el discurso de Mazón de "propaganda" y ha afirmado que Mazón es "un presidente que ha fracasado en menos de un año de legislatura". Ha destacado su "fracaso personal" porque "la apuesta de pactar con la extrema derecha fue una apuesta personal suya" que iba "en contra de todo lo que había dicho en campaña como otras muchas cosas". Además, ha afirmado que Mazón "en ningún momento frenó" a la extrema derecha y estaba "satisfecho" de su unión con Vox. Ha lamentado que tras la salida de este partido no haya decidido "romper con el discurso del odio" y "en muchos casos lo ha asumido". VOX, UN "CANICHE RABIOSO" Baldoví cree que el Consell del PP "no tendrá problemas de mayorías" en Les Corts porque "Vox es como esos perros engorrosos, pero inofensivos, son como un caniche rabioso o una Marilyn impertinente", que "ladran pero no muerden nunca a no ser que haya un cambio y veamos al dóberman de Vox" Como balance del primer año de legislatura, ha afirmado que "el proyecto del PP siempre es el mismo", "beneficiar a los de siempre, a sus amigos, y después intentar maquillarlo con mucho anuncio y mucha foto". "UN MODELO DE HACE DOS DÉCADAS" "Es el mismo modelo que conocimos en dos décadas de vergüenza del PP. Dos décadas de corrupción, de desigualdad, de injusticias. Es un modelo que empezó a aplicarse en 1995 su mentor, Zaplana, y que quieren volver a aplicar hoy y aquí", ha afirmado. Así, ha acusado al Consell de aumentar el precio del menú del comedor escolar, "regalar" 112 millones de euros a las multinacionales de sanidad privatizada", "dejar sin pagar" prestaciones de dependencia y avanzar en la privatización de servicios sociales, rompiendo también el acuerdo de equiparación salarial del sector. Baldoví ha anunciado que el viernes Compromís "forzará una votación para reclamar esos 112 millones de euros" y destinarlos íntegramente a los centros de salud valencianos. Además, ha anunciado que una de las propuestas de resolución de Compromís será la equiparación salarial de los servicios sociales. En igualdad, ha criticado las deducciones a la "una fundación de hombres maltratadores" y ha pedido que apruebe la comisión de investigación sobre terapias de conversión al colectivo LGTBI en escuelas. Baldoví también ha denunciado los "recortes sistemáticos en todo lo que huela a educación pública" y ha lamentado que la Conselleria abra "la guerra contra el valenciano" y contra la Universidad de Alicante intentando quitarle el grado de Medicina". También ha lamentado que el proyecto cultural del conseller José Antonio Rovira "no existe". COMPROMÍS, "LA ALTERNATIVA" Frente a ello, ha asegurado que la "alternativa" a este gobierno "no es cambiar a (la consellera de Turismo del PP) Nuria Montes por (el exsecretario autonómico socialista) Francesc Colomer" para "hacer las mismas políticas". "La alternativa es hacer las cosas de una manera diferente, sin miedo, y esto sólo pasa cuando está Compromís", ha asegurado, antes de afirmar que en la formación están "preparados para que haya elecciones y echar a este gobierno de la vergüenza". Además, Baldoví ha criticado que para el PP sea un "problema" que en À Punt "se habla demasiado en valenciano" y ha mostrado un cartel con los logos de todas las emisoras en castellano, y otro con un único logo, el de À Punt, como único canal en el que se utiliza el valenciano. "Es el mundo al revés. Hablan de libertad los que quieren imponernos una única lengua". Compromís ha pedido que se condicionen las ayudas a la industria a la protección del empleo local, ha abogado por la reindustrialización de la Comunitat y ha explicado que propondrá que se vote este viernes regular el precio del alquiler como permite la Ley de la Vivienda. VENEZUELA, "MOQUETA MADRILEÑA" Y SUECA En su réplica, Mazón ha afeado a Baldoví que no se haya referido "apenas" a su discurso de esta mañana y que haya criticado que era propio de Chávez o Maduro, cuando ha recordado que la coportavoz de Compromís Isaura Navarro fue "asesora de Chávez". La también exconsellera le ha respondido desde la bancada con el gesto de un corazón. Tras reivindicar que "se ha acabado el dogma y ha empezado la libertad", Mazón ha exigido a Baldoví que se sume a la Mesa del Agua y ha garantizado que está dispuesto a unir fuerzas en materia de financiación autonómica. Pero se ha vuelto a preguntar "de qué sirve Compromís" tras estar Baldoví "ocho años en la moqueta madrileña" sin conseguir "nada", a pesar de condicionar su apoyo a Sánchez a ello: "¿Sigue apoyando a Sánchez después de haber incumplido flagrantemente el acuerdo?". Por contra, ha destacado el compromiso firmado por todos los barones 'populares' para pedir un fondo de nivelación, "a los que le viene bien y a los que no". "A mí no me manda nadie en Madrid, pero no me pasa como a usted que cuando va se ríen de usted", ha espetado a Baldoví. Por otro lado, Mazón ha rechazado que Compromís vaya a registrar una propuesta en este debate instando a la equiparación salarial para los trabajadores de servicios sociales, tras "no hacer nada en ocho años hasta firmar un acuerdo sin consignación gobernando en funciones". También ha negado que el Consell haya abandonado a las entidades LGTBI -"Lambda ha tenido el 100% de las ayudas solicitadas"-- y ha ironizado con que "la conciliación laboral y familiar de Ximo Puig -'expresident' de la Generalitat- y su hermano sí se la trabajaron requetebién", en alusión al procesamiento a Francis Puig por estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. En otro momento, Mazón se ha preguntado por qué Baldoví "está tan cabreado" y le ha dicho: "Sonría, gracias al PP el cambio ha llegado hasta Sueca". El síndic fue alcalde de este municipio, donde prosperó una moción de censura impulsada por Compromís, Sueca per Davant y una exconcejal del PP para destituir a un alcalde del PSPV. Respecto a las críticas a la consellera Nuria Montes, ha recordado que el exsecretario autonómico Francesc Colomer decía en los "cientos de actos a los que iba" que la Comunitat será turística o no será.

