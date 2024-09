Torres admite que si la ley de regeneración democrática se votase "mañana" habría "dificultades" por Junts

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido que si mañana se sometiese a votación la ley de regeneración democrática que el Gobierno ha presentado este martes habría "dificultades" en que saliera adelante a causa de Junts, que precisamente hoy ha cambiado el sentido de su voto alineándose en el 'no' con PP y Vox y tumbando así la ley de Sumar para limitar el alquiler de temporada y habitaciones. "Si la votación fuera mañana, seguramente habría dificultades, porque hemos visto la votación de hoy mismo, que tres minutos antes Junts ha cambiado su voto de abstención al 'no' haciendo caer una ley", ha señalado Torres en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. A su juicio, la formación catalana ha tomado una "decisión errónea" ante una ley "necesaria para acabar con la especulación" al tiempo que ha criticado la posición del PP y Vox. "Están en contra de un plan de defensa de la democracia, de la información veraz, de los medios serios, que son los que deben estar contentos", ha manifestado. INMIGRACIÓN En otro orden de cosas, como máximo responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, ha sido preguntado por la "bronca política" entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Gobierno central en materia de inmigración a lo que ha respondido que el mandatario regional "debió ser mucho más claro, contundente y rotundo con sus socios de gobierno", en referencia al Partido Popular. Al hilo, ha achacado al PP que la "bronca política" no hubiese tenido lugar si el pasado 23 de julio la formación de Alberto Núñez Feijóo hubiese votado a favor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes que también contó con el rechazo de Vox y Junts. "Grupos como Bildu, PNV o ERC, que por cierto no se introdujo ninguna de sus propuestas en el texto, votaron sí a admitir a trámite esa proposición para que niños que están en Canarias vayan al País Vasco, a Cataluña o a otros lugares de España, pero votó 'no' el Partido Popular mostrando una clara insolidaridad con Canarias", ha recriminado.

