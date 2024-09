PNV dice que las medidas del plan de regeneración del Gobierno son "inconcretas" y no consensuadas con sus socios

El PNV ha afirmado que las medidas del plan de regeneración democrática anunciadas este martes por el Gobierno son "inconcretas" y ha criticado que no hayan sido consensuadas con aquellos grupos que le dan soporte parlamentario. Fuentes del PNV han señalado que esperarán a ver en qué se traducen exactamente muchas de ellas pero que todavía no puede realizar una valoración en profundidad del plan "porque no ha sido consesuado" y desconoce el contenido exacto del mismo, han señalado, al mismo tiempo que han avisado que "no es una legislatura para legislar, y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario". En este contexto, el grupo vasco ha defendido que lo importante es la actitud de las personas y la conciencia social, y algunas medidas del plan "podrían tener efectos contrarios a los que se dice propugnar". El PNV ha aterrizado en concreto en la reforma de la Ley Mordaza que ha calificado de "ridícula" después del amplio acuerdo al que varios grupos llegaron en la pasada legislatura y que fue tumbada por Bildu y ERC". Asimismo, en cuanto a la de Secretos Oficiales, las citadas fuentes han señalado que "si se basa en el Anteproyecto de 2022, implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar los propuestos en la Proposición de Ley del Grupo Vasco que está en trámite en el Congreso". El Gobierno ha presentado este martes su "plan de acción por la democracia", una serie de medidas que afectan a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo entre otras instituciones. El Ejecutivo dice que en total son 31 medidas, repartidas en tres ejes de acción, pero hasta el momento solo ha dado cuenta de una parte de las mismas.

