Junts se abstendrá en el debate de ley para regular los alquileres de temporada y habitaciones

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avanzado que su partido se abstendrá en el debate de ley que se presentará este martes en el Congreso por parte de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG para regular los alquileres de temporada y habitaciones, que contará con el apoyo del PSOE y que dependía de los apoyos de los 'juntaires' y del PNV. En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha argumentado que se abstendrán en la votación "por el fondo y por las formas" ya que, por un lado, consideran que invade competencias de Cataluña y, por otro lado, porque no se les permitió incluir cambios a la propuesta. También ha sostenido que tiene un sentido de la propiedad que no había escuchado ya que, a su juicio, la criminaliza: "Con un tema que es de emergencia, lo que no puedes hacer son gestos y políticas para quedar bien y que no tienes nada garantizado que irán bien", ha indicado Turull, que cree que con esta medida los propietarios de pisos los acabarán vendiendo a las grandes corporaciones.

Compartir nota: Guardar Nuevo