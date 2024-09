Gobierno valenciano garantiza que no negociará la quita de deuda de manera bilateral e insiste en el fondo de nivelación

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha insistido en que la prioridad para el Gobierno valenciano es exigir al Ejecutivo central un fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana hasta la reforma del sistema porque es lo "inmediato", al tiempo que ha considerado que la quita de la deuda es un "parche" y ha garantizado que no negociará esta cuestión con el Gobierno de manera bilateral y "con la puerta cerrada". De esta manera, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este martes, Merino ha reiterado que la "principal exigencia" del Ejecutivo valenciano es el fondo de nivelación, como así lo exigen "todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha remarcado. Además, para el Consell, este sería un "primer paso" en la reforma del sistema de financiación que "allanaría mucho el camino", por lo que el "consenso posterior" resultaría "mucho más fácil y asequible". Por ello, ha pedido "no desenfocar" sobre esta cuestión y ha insistido en que "lo prioritario y fundamental" es exigir el fondo de nivelación. En este contexto, ha lamentado que "al otro lado" haya un Gobierno de España que ha puesto "un muro y un bloque a los problemas de la Comunitat Valenciana". "Vamos a centrarnos en eso", ha subrayado en referencia al fondo. Sobre la quita de la deuda, Merino ha valorado que, aunque solucionaría la situación "de un día para otro" y "vendría bien" por el pago de intereses, en unos dos años "estaríamos exactamente igual si no se solucionara el problema de la financiación". "El problema es de financiación y no de endeudamiento", ha recalcado la portavoz del Consell, que ha considerado que una hipotética quita de la deuda sería un "parche". De cualquier modo, ha incidido en la importancia de abordar este debate "en el foro adecuado". Por ello, ha recalcado que la deuda "no es fundamental" porque lo que sí que resulta "fundamental e inmediato" es el fondo de nivelación. "La deuda es algo que está ahí y que nos lastra", ha reconocido Merino, al tiempo que ha garantizado que el Consell "no va a negociar nada" en un foro bilateral con el Gobierno "con la puerta cerrada". "Se puede hablar pero no negociar de forma bilateral", ha señalado. En este sentido, preguntada por si hay fecha de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el marco de la ronda de reuniones de este primero con los dirigentes autonómicos, la portavoz del Consell ha sostenido que no tiene "constancia ninguna" del día de la cita, "más allá de los cálculos" para respetar el orden estatutario. En cualquier caso, ha indicado que no les consta ninguna "comunicación oficial" por parte de Moncloa, aunque ha incidido en que Mazón acudirá al encuentro con Sánchez para "conversar, exigir y demandar". "Si nos llama, --Mazón-- va a ir a decirle todo lo que nos debe", ha añadido.

