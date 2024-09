El PP ve "mala elección" la designación de Ribera para la Comisión Europea: "No estamos a favor de exportar sanchismo"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es una "mala elección" la designación de la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, dado que, según ha dicho, el PP no está "a favor de exportar sanchismo" fuera de España. A su entender, "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria". En concreto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido este martes la vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como la cartera de Competencia para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. Von der Leyen ha dado a conocer este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) la lista de integrantes y responsabilidades de su nuevo Colegio de Comisarios y que deberán ser confirmados, uno a uno, por la Eurocámara y, después, en su conjunto en sesión plenaria. Al ser preguntado si el PP apoyará la candidatura de Teresa Ribera en Bruselas, Tellado ha señalado que su partido no hará lo que hizo el PSOE con Cañete en 2014. Entonces los socialistas europeos votaron en contra de la designación del exministro de Mariano Rajoy como comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. "¿Usted se acuerda de lo que hizo el PSOE con Cañete? Pues nosotros no haremos eso", ha apostillado Tellado, que a renglón seguido ha asegurado que al PP "ningún miembro del gobierno de Sánchez" le parece "aceptable para asumir una cartera de ese tipo y el de Ribera, desde luego, menos". "TENDRÁ MUY LIMITADO SU AFÁN SECTARIO" AL NO TENER COMPETENCIAS Sin embargo, Tellado ha recalcado que "afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez", Teresa Ribera "tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencia". "Por lo tanto, tenemos que decir que eso es, desde luego, un alivio. Las materias más sensibles a las que podría aspirar no están en sus manos", ha apostillado. En este sentido, ha destacado que para el PP es una "satisfacción" que Agricultura, Medioambiente, Pesca e Inmigración vayan a estar en manos del Partido Popular Europeo (PPE) como exigió el PP y se comprometió en campaña electoral. "Por lo tanto, en ese sentido, nos sentimos tremendamente satisfechos", ha declarado. El portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria y, por lo tanto, Teresa Rivera es una mala elección". "Esa es nuestra opinión. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. Esa es la realidad", ha finalizado.

