El ministro del Interior de Venezuela asegura ante la Asamblea Nacional que "quien da órdenes al CNI es la CIA"

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha afirmado ante la Asamblea Nacional que "quien da órdenes al CNI es la CIA" en el marco del complot denunciado por Caracas para derrocar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Lo que saben también ellos es que no estamos diciendo todo lo que sabemos, como es lógico, ¿verdad? Porque hay detalles que no debemos decir. Por eso ellos no han salido abiertamente con sus posiciones", ha subrayado este martes en un discurso. Asimismo, ha cuestionado que los dos españoles detenidos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, estuvieran "de vacaciones en septiembre". "Es extraño que dos españoles se vengan de tan lejos para ir de turismo a Puerto Ayacucho", ha agregado. El titular del Interior también ha revelado que los detenidos mantenían relación con "damas de compañía" que tenían vínculos con bandas criminales asociadas a la organización transnacional Tren de Aragua y el Tren del Llano. El Gobierno español ha rechazado "rotundamente" cualquier insinuación de que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela y afirma que los dos españoles detenidos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. PIDE AYUDA A COLOMBIA Por otro lado, ha pedido al Gobierno de Colombia liderado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ayude en la investigación sobre el complot porque las autoridades venezolanas "no tienen competencias" en el país vecino. Cabello ha asegurado que no acusa directamente al hotelero Mauricio Bernal, el guía de los dos españoles detenidos y quien aseguró en declaraciones a La Sexta que eran "turistas", no "terroristas". "Pero es su hotel, Las Toninas, donde pasaron todos estos mercenarios", ha agregado. OTRO DETENIDO ESTADOUNIDENSE Cabello ha detallado además que otro ciudadano estadounidense ha sido detenido en la capital, Caracas, por hacer fotografías "a instalaciones eléctricas y petroleras", así como a "unidades militares". "No es la primera vez que viene a Venezuela", ha subrayado. Estados Unidos ha negado cualquier participación de Washington en un complot para derrocar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que las autoridades del país latinoamericano anunciaran el sábado la detención de tres ciudadanos estadounidenses y un checo, además de los dos españoles.

