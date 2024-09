La presidenta de Extremadura defiende la españolidad de Olivenza: "Es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido la "españolidad" de la localidad pacense de Olivenza, y ha afirmado que ésta "es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa". "Desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión (sobre la españolidad de la localidad)", ha espetado Guardiola, quien ha remarcado que no comparte la "opinión personal" del ministro de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Melo, mostrada en unas declaraciones el pasado viernes relativas a que para él Olivenza debe ser reconocido como territorio luso. "A mí me parece un debate que no toca. Es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa. Olivenza es española desde 1801 y lo va a seguir siendo", ha sentenciado la presidenta extremeña a preguntas de los medios --este lunes en Mérida en una rueda de prensa sobre empleo autónomo-- sobre las declaraciones del ministro luso. En este punto, ha defendido también la relación con Portugal "fantástica", especialmente --ha dicho-- en Extremadura. "Nosotros tenemos una relación con Portugal fantástica, especialmente en Extremadura. Los últimos 30 años en la cooperación transfronteriza que se ha llevado yo creo que hemos avanzado más como socios europeos y hermanos que en los últimos siglos", ha señalado. "Por tanto, no comparto esa opinión personal, que yo creo que matiza el ministro de Defensa que es su opinión personal, no la comparto y desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión", ha incidido.

Compartir nota: Guardar Nuevo