La comisión de mascarillas del Congreso decide mañana si pide más tiempo para trabajar y el voto de CC se torna crucial

La comisión de investigación del Congreso sobre los procesos de contratación de emergencia de material sanitario en las Administraciones públicas durante la crisis de la Covid-19 volverá a reunirse este martes tras el paréntesis estival para decidir si solicita una prórroga que le permita seguir trabajando en los próximos meses, una votación en la que la posición de Coalición Canaria se torna, a priori, crucial. Este órgano se reunirá a puerta cerrada para debatir si se solicita o no esa ampliación del plazo, una decisión que se adoptará mediante voto ponderado. Eso implica que la diputada de CC, Cristina Valido, que ejerce como portavoz del Grupo Mixto, se representará no sólo a sí misma sino también a sus siete compañeros de ese heteorgéneo conglomerado (Podemos, BNG, UPN y el exministro José Luis Ábalos). Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Valido aún no tiene decidido el sentido de su voto, pero si optara por rechazar la petición de una prórroga y PP y Vox hacen lo mismo, entre los tres grupos sumarían 178 votos, dos por encima de la mayoría absoluta. En la votación en Pleno sobre la creación de esta comisión, Vox ya votó en contra y el PP se abstuvo. ÁBALOS, AYUSO Y OTROS PRESIDENTES EL PP, PENDIENTES Con esos 178 votos se impondrían al resto de grupos, los habituales socios del Gobierno de coalición, que si respaldaron la creación de este órgano. Si no sale adelante la solicitud de prórroga, la comisión tendrá que aprobar sus conclusiones a más tardar el próximo 2 de octubre. La comisión tiene aprobadas 137 comparecencias y aún no ha citado ni al 25% de integrantes de esa lista. Por ejemplo, quedan pendientes los principales protagonistas del 'caso Koldo', incluidos el propio Koldo García ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ahora diputado del Grupo Mixto. Pero también varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque su nombre aparece en el sumario de la investigación; el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia. En ese listado están igualmente pendientes de citación varios presidentes autonómicos 'populares' como Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y varios de sus consejeros. EL 'CASO KOLDO' AL 'CASO ALMERÍA' Entre abril y junio fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la 'trama Koldo' como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También se ha interrogado ya a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la 'popular' Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros. Asimismo han tenido la oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos. Pero no solo se ha hablado del 'caso Koldo', el conocido como 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería ha sido otro de los ejes principales en las comparecencias de estos dos meses. Entre los citados han estado el actual presidente de la Diputación, Javier Aurelian García, o el que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.

Compartir nota: Guardar Nuevo