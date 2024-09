Jean Montero: "Mentalmente siempre trato de mantener los pies en la tierra"

Madrid, 16 sep (EFE).- Jean Montero, jugador dominicano del Valencia Basket, afirmó que siempre trata de "mantener los pies en el suelo" y que no quiere plantearse muchas expectativas en su nueva etapa porque eso le pone "un poquito" de presión.

"Mentalmente siempre trato de mantener los pies en la tierra. Si te planteas muchas expectativas te pones un poquito de presión. Simplemente trato de estar en mi zona de confort, que el juego fluya", señaló antes del acto de presentación de la Liga Endesa.

De su entrenador, Pedro Martínez, indicó: "Todos saben que muy exigente, que siempre va a sacar lo mejor de uno y eso es lo más importante. Si miras dónde estabas hace cinco o seis años le das las gracias a todas esas personas que te tratan siempre de empujar, de sacar lo máximo de ti. Estoy seguro de que el equipo siempre va a dar el cien por cien.

"Siempre me interesa mejorar como persona y como jugador, que se me presione. Qué mejor persona que Pedro Martínez para hacerlo. Me ha dicho que dé el cien por cien cuando esté disponible en la cancha", manifestó asimismo ante los medios de comunicación además de opinar que su equipo "es muy competitivo" y que "no le tiene miedo a nada". EFE

