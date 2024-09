Mañueco asegura que el PP apuesta por "alcanzar acuerdos" pero advierte que será "reivindicativo para defender CyL"

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido que su partido apuesta por "alcanzar acuerdos" de cara a la aprobación de los presupuestos autonómicos y las reuniones que tendrán lugar a partir de este lunes con los diversos grupos políticos, si bien ha advertido de que la formación que lidera "será reivindicativa para defender los intereses" de la comunidad autónoma. Mañueco se ha expresado en estos términos en el discurso que ha dirigido a los militantes del PP de Burgos en el inicio del curso político que se ha celebrado en la localidad de Villanueva de Argaño donde se ha celebrado una comida de hermandad, donde ha afirmado que su partido gestiona "bien los servicios públicos, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza la financiación autonómica para "dar privilegios económicos a sus socios separatistas a cambio de votos". En su intervención, el líder autonómico ha subrayado que Castilla y León funciona y el Gobierno de Castilla y León está "haciendo las cosas bien", al tiempo que ha afirmado que esta es una Comunidad que genera "actividad económica y empleo". Prueba de ello, ha incidido, son los 41 meses consecutivos "subiendo el dato interanual de afiliados a la Seguridad Social"; y que ahora hay más gente trabajando "que en los últimos 15 años". El presidente ha destacado también que el PIB de la Comunidad "crece por encima de la media de España". Así, Castilla y León es la segunda región en incremento de producción industrial en lo que va de año. "Y también los segundos en aumento de las exportaciones". Mañueco no ha dudado en dar datos que ensalzan el trabajo de Gobierno regional, como los referidos a educación, sanidad y servicios sociales, líderes en España. Castilla y León es la cuarta región que más invierte en políticas sociales. Ha presentado ante la militancia de Burgos unan hoja de servicios en la que destacan los resultados: "Me comprometí a blindar por ley los servicios públicos en todo el territorio y he cumplido", ha sentenciado. El PP se comprometió a "garantizar consultorios, centros de salud, colegios y centros de atención a mayores y dependientes en todo el territorio": "Y lo hemos hecho", ha subrayado. Lo mismos que en políticas de apoyo a las "familias, natalidad, conciliación, corresponsabilidad, vivienda y transporte". Y con "bajadas de impuestos. Los más bajos de nuestra historia".

