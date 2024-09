Feijóo busca potenciar la alternativa social del PP y presentará este lunes en Alicante sus medidas sobre conciliación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere potenciar la alternativa social del Partido Popular y con ese propósito viajará este lunes a una escuela de Alicante para presentar algunas de sus propuestas en materia de conciliación con el objetivo de ayudar a las familias, según han avanzado a Europa Press fuentes del partido. Los 'populares' quieren presumir en las próximas semanas de algunas iniciativas sociales que han impulsado, como la implantación en 2025 de una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, a la que se han comprometido todas las CCAA gobernadas por el PP. También pondrán en valor el compromiso de las administraciones gobernadas por el Partido Popular de financiar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, un modelo que ya impulsó Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia. EN SU PROGRAMA PROMETIÓ UNA LEY DE FAMILIAS Y CONCILIACIÓN El pasado mes de junio, Feijóo ya anunció su intención de llevar en septiembre al Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- la ley de familias y conciliación para ayudar a las familias con jornadas flexibles y bancos de horas. Feijóo admitió entonces, en plenas vacaciones escolares, que la conciliación es un "problema objetivo" y señaló que hay "muchas familias" que tienen horarios que no son "compatibles" para conciliar con sus hijos y "no tienen abuelos o abuelas" que les puedan "ayudar". Por eso, dijo que necesitan que las administraciones públicas "se impliquen". En el programa electoral que el PP presentó a las elecciones generales del pasado 23 de julio incluía una ley de familia y conciliación para "buscar jornadas semanales flexibles y bancos de horas" para "atender las necesidades de conciliación" y "necesidades imprevistas. El PP quiere llevar al Parlamento en este nuevo periodo de sesiones que acaba de arrancar esa ley de familias y conciliación. Feijóo ya dijo entonces que espera que, una vez sea aprobada por el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- y sea enviada al Congreso, el Gobierno "no la vete" porque "la familia, la conciliación y la natalidad son problemas reales de la sociedad española".

Compartir nota: Guardar Nuevo