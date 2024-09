El exdiputado Pablo Echenique declara este martes por presunto delito de odio contra sacerdotes en un tuit

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique está llamado a declarar como denunciado este martes en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid por un presunto delito de odio tras un tuit en el que expresó que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante". La declaración está prevista para las 12.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, una vez que el juzgado ha desestimado un recurso del exdiputado contra la apertura de diligencias previas. Fue Abogados Cristianos quien denunció a Echenique por publicar ese mensaje el pasado 10 de mayo en la red social X (antes Twitter), en el que añadió que, "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria". Así reaccionó Echenique a unas palabras sobre inmigración del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien dijo: "Dentro de esta apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados". El juzgado rechazó en un auto las alegaciones del exdiputado contra la apertura de diligencias previas al entender que "no se trata, como pretende el recurrente, de un debate sobre abusos en el seno de la Iglesia Católica, sino de si las expresiones vertidas por el denunciado tienen visos de constituir un delito de odio o no". Para el juez Carlos Valle, las diligencias previas "van encaminadas a precisar el verdadero alcance de lo que se ha denunciado pues, parece incontrovertible que 'prima facie' puede revestir el carácter de un delito de odio". "La incoación de las diligencias previas nada prejuzga, sino que supone el inicio de la instrucción de una causa cuyo fin puede ser no solamente el encartamiento del denunciado sino también, obviamente, el archivo y sobreseimiento de las actuaciones", precisaba. A criterio del juez, el recurso del exdiputado "pretende lo contrario a realizar una adecuada instrucción; esto es, intentar amparar en la libertad de expresión las expresiones denunciadas cuando, es lo cierto, que pese a esa innegable libertad de expresión existen ofensas a bienes jurídicos penalmente amparados, que se llevan a cabo a través de medios de comunicación, redes sociales, etc.". Fuentes del entorno de Echenique consultadas por Europa Press relacionaron el mensaje publicado con un informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia y subrayaron que las palabras del arzobispo de Oviedo son "abiertamente xenófobas".

