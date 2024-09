El abogado de Puigdemont: "No se ha entregado en siete años, no se entregará ahora"

Barcelona, 15 sep (EFE).- El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha advertido este domingo que su cliente "no se ha entregado en siete años y no se entregará ahora" y ha recordado que dejó claro que no facilitaría su detención en su fugaz regreso a Barcelona el pasado 8 de agosto.

En declaraciones a El Nacional, Boye ha asegurado que hubo "un análisis policial" basado "en un relato, no surgido de Puigdemont sino de las autoridades de Cataluña, de que el expresident venía a entregarse".

"El president -Puigdemont- dijo claramente a quien le quiso escuchar: no facilitaré mi detención. ¿Qué necesitan? ¿Un manual de instrucciones de qué significa la frase? El president no se ha entregado en siete años, no se entregará ahora", ha dicho Boye.

Preguntado por el regreso de Puigdemont a Cataluña sin riesgo de ser detenido, Boye ha explicado que se encuentran a la espera de que el Tribunal Supremo tramite los recursos, y en función de lo que decidan, acudirán al Tribunal Constitucional (TC).

"No me quiero imaginar que el Tribunal Constitucional quiera que la inaplicación de una ley sea llevada a Europa", ha subrayado Boye, que ha dicho que confía en el TC "y en el sentido común".

Por otro lado, ha opinado que si Salvador Illa ha logrado ser presidente de la Generalitat es "porque el Tribunal Supremo no permitió que Puigdemont pudiese hacer campaña electoral en Cataluña", en alusión a las elecciones al Parlament del 12M. EFE

