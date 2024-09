Cierre intermitente de la frontera de Ceuta al intentar saltar la valla unos 200 migrantes

Prohíben la entrada de un español en Venezuela: “Me han expulsado por llevar una camiseta de la selección con el nombre de Maria Corina”

“Algunos me han hasta pedido disculpas por lo que ocurre en su país, pero les he dicho que la culpa no es de ellos”, cuenta Carlos Albert, que viajaba a Caracas para hacer turismo y no dejaron entrar al país por su ropa