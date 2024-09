Morant exige a Mazón que acepte la condonación de la deuda y no cometa "una operación tan dolorosa para los valencianos"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha insistido en reclamar al presidente de la Generalitat valenciana y del PPCV, Carlos Mazón, que desista de su rechazo a la condonación de la deuda a las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno, al suponer "miles de millones de euros" para la Comunitat Valenciana. "Yo reconozco la legitimidad del presidente Mazón. Pero esa legitimidad como presidente no es legítima para hacer una operación tan dolorosa para los valencianos como rechazar esa condenación de deuda", ha manifestado a preguntas de los periodistas este viernes por la tarde antes de unas jornadas de inicio del curso político del PSPV en L'Alfàs del Pi (Alicante). Frente a la posición de Mazón, que ve alineada con las "órdenes absurdas" de Génova, Morant ha avanzado que el PSPV presentará mociones en los ayuntamientos para exigirle que esté "a la altura" y acepte la condonación, además de defenderla en el Congreso Federal que el PSOE celebrará a finales de noviembre en Sevilla. "Allí, la federación valenciana irá a construir ese proyecto de España federal y de modelo de financiación federal y más justo", ha prometido. Ahora bien, ha advertido que "en ese modelo hay condiciones nuevas" a tenor de "lo que hace el Partido Popular allí donde gobierna, que es quitar los impuestos a los más ricos". "Eso no se puede producir en un debate de la financiación que sea honesto, serio y riguroso", ha avisado, garantizando que "habrá responsabilidad por parte del PSOE en este debate". PRESUPUESTOS Por otro lado, preguntada por si el PSPV de Les Corts reconsiderará su negativa a negociar los presupuestos de la Generalitat para 2025, Morant ha reiterado que solo se lo plantearían si el PP cambia su "agenda ultra" y presenta "propuestas buenas para los ciudadanos". "¿Qué podríamos haber apoyado? ¿La falsa ley de la concordia, la falsa ley de libertad lingüística?", se ha preguntado, y ha vuelto a señalar que los 'populares' están en "una posición de mucha debilidad" tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos. Respecto al inicio del curso político, ha vuelto a defender que los socialistas son "la alternativa real al peor gobierno de la Comunitat Valenciana, un gobierno que ha fracasado porque no ha durado ni un año" el pacto entre PP y Vox. Tras un curso de "suspenso total", ha asegurado que el PSPV afronta este segundo año de legislatura "con toda la ilusión y toda la energía" para iniciarlo "en combate permanente" e "impedir la destrucción de los derechos".

