Illa pide compromiso social para "acoger e integrar" las personas migrantes en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este sábado el compromiso de la ciudadanía para "acoger e integrar" las personas migrantes en Cataluña, y proporcionarles las herramientas necesarias para hacerlo posible. "No solo no pone en riesgo nuestra identidad, sino que la enriquece", ha defendido en el acto de inauguración de la sede de la Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Noima, en Olot (Girona), junto a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. En este sentido, ha reivindicado el compromiso político, educativo, social, empresarial y sindical con este proyecto por parte de la administración y entidades, así como su "actitud de constancia", ya que la iniciativa empezó en 2018 y ha terminado en 2024. "Es responsabilidad de todos, con compromiso, con paciencia y tenacidad, saber acoger, saber integrar, para enriquecernos todos", ha remarcado. "EXCELENCIA EDUCATIVA" Asimismo, ha afirmado que uno de los objetivos del Govern es la "excelencia educativa" y explorar cómo se puede mejorar las cosas en materia de educación. "No funciona un sistema educativo si no se ocupa de todo el mundo y no es capaz de dar respuesta a todos", ha añadido, a la vez que ha incidido en, textualmente, no dejar nadie atrás, algo que a su juicio es un termómetro moral de cómo se hacen las cosas como sociedad.

Compartir nota: Guardar Nuevo