El PP presentará la próxima semana un plan de conciliación con más permisos, ayudas y flexibilidad laboral

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este sábado que su partido presentará la próxima semana una "política alternativa" sobre conciliación, "la que no ha hecho Pedro Sánchez en seis años", que aboga por ampliar los permisos, las ayudas públicas y la flexibilidad laboral. "Queremos una España que concilia, es decir, una España que tenga capacidad para crear y para poder tener familias que sean sólidas y que se puedan mantener entre todos. La conciliación es un problema de todos, también es una política de Estado", ha expuesto en declaraciones a los periodistas antes de participar en un homenaje a la exconcejal del Ayuntamiento de Logroño María Teresa Hernández, fallecida este año. Gamarra ha situado la conciliación como uno de los principales problemas de los españoles. "Vemos un país que envejece y los españoles no queremos un país que envejezca, queremos un país joven, un país dinámico y un país que crezca y Y que nadie tenga que renunciar a sus deseos de formar una familia", ha indicado. Así, la dirigente del PP ha anunciado que la próxima semana presentarán toda su política de conciliación para dar respuesta a los jóvenes y las familias. Se centrará --ha detallado-- en "más permisos, a través, por supuesto, de ayudas públicas y a través de articular toda la flexibilidad laboral que se necesita en nuestro mercado para hacer posible lo que es posible". Gamarra ha señalado que la apuesta de su partido por mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar es la que "los españoles esperan desean y necesitan", y es algo, ha recriminado, que "no ha hecho Pedro Sánchez en seis años" al frente del Ejecutivo. El PP busca que haya unas políticas públicas que "ya están avanzando" donde ellos gobiernan, "pero que lo hagan de una manera acompasada desde todas las estructuras administrativas del país", ha concluido.

