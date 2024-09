El centro para hombres víctimas de violencia de Ayuso no tiene eco en ninguna comunidad

Madrid, 14 sep (EFE).- El centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual propuesto por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no existe actualmente en ningún otro lugar de España ni encuentra por el momento eco en ninguna otra comunidad autónoma, ni siquiera en las gobernadas por su mismo partido.

Díaz Ayuso anunció esta semana en el debate del estado de la región que la Comunidad de Madrid abrirá el próximo año, con una inversión anual de 700.000 euros, el primer centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual, que contará con profesionales de psicología, trabajo social y derecho para su "recuperación integral".

Según el Gobierno madrileño, esta iniciativa surge a raíz de haber detectado "que muchos varones han sufrido este tipo de violencia, algunos durante la infancia, motivo por el que arrastran secuelas, y otros en el entorno del conocido como 'chemsex', el consumo de drogas durante la actividad sexual".

Las reacciones no se hicieron esperar e inmediatamente la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, condenó que Ayuso “meta en el mismo saco” las diferentes violencias sexuales “mientras recorta el presupuesto del Plan Integral de Igualdad” y el portavoz socialista en el parlamento regional, Juan Lobato, calificó el anuncio de “cebo” para “entrar todos al trapo”.

En cambio, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, celebró la idea al considerar que “igual que hay centros para mujeres, tiene que haber para varones”; “no puede ser que estemos instaurados en la desigualdad”, añadió.

Tras conocer el anunció, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo calificó de "perversión" y de "ocurrencia frívola" y al día siguiente acusó a la presidenta madrileña de desmantelar las políticas de igualdad y tildó la propuesta de "irresponsable, trumpista y negacionista".

En el resto de ejecutivos autonómicos, la mayoría también del PP, la idea no ha encontrado ningún eco por el momento, como han indicado los distintos gobiernos a las delegaciones de la Agencia EFE.

Desde la Consejería andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han manifestado que este asunto no está en agenda ni se contempla porque no hay necesidad ya que no hay demanda.

En Aragón no hay previsto ningún centro de este tipo; en Asturias ni lo tienen ni se plantea nada parecido; y en Baleares el Govern se ha limitado a contestar con un escueto "no", ni existe ni está proyectado.

Lo mismo han apuntado desde el Gobierno de Canarias y desde el ejecutivo autonómico cántabro, donde no hay previsto crear ningún centro similar, mientras la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha explicado a EFE que en la comunidad se atiende indistintamente a los hombres o mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual y no hay centros. específicos.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha dicho que "todos los medios que se pongan para acabar con las agresiones está bien", pero el 98 % de las víctimas de violación son mujeres y no se deberían detraer fondos de la lucha contra la violencia machista para "desviarlo a otros objetivos".

En Cataluña, donde existe un departamento específico de Feminismo en el ejecutivo autonómico desde 2021, el único servicio público en este ámbito dirigido a hombres es el Servei d'Atenció a Homes (SAH) de Barcelona, pero se dirige a las personas que "tienen la voluntad de cambiar y mejorar sus relaciones personales para evitar el uso de cualquier tipo de violencia" a través de sesiones y talleres de nuevas masculinidades, entre otras actividades y formaciones.

En el ámbito LGTBI sí existen en Cataluña organismos a los que dirigirse si se es víctima de acoso, violencias o discriminaciones por razón de orientación sexual o género, pero no de sexo masculino 'per se' ni por violencia sexual concretamente.

La Generalitat Valenciana no tiene previsto poner en marcha ningún centro específico para hombres víctimas y ha señalado que los centros creados para atención a las mujeres, que se rigen por el pacto de Estado, atienden a cualquier víctima y derivan el caso al servicio que corresponda.

La Junta de Extremadura no tiene previsto crear centros de atención a hombres víctimas de violencia sexual.

En este momento, su máxima prioridad es la creación y puesta en marcha de cuatro centros de crisis para atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. El objetivo es tenerlos en funcionamiento el próximo 31 de diciembre, como exige la UE, y a ello dedica todos sus esfuerzos, según ha asegurado a EFE.

En Galicia tampoco existe ni se plantea crear un centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual, según fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta, y el Gobierno de Murcia ha afirmado igualmente que no tiene ningún centro similar y que no hay previsión de crearlo.

Tanto desde el Gobierno de Navarra como desde el ejecutivo vasco han respondido que no hay ninguna iniciativa en ese sentido ni tienen previsto impulsarlo y en el caso de La Rioja, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito atiende a todas las víctimas de cualquier delito, sin que haya un centro específico para hombres victimas de violencia sexual.

En el caso de Ceuta, se han iniciado las obras para la construcción de un centro para la atención a las víctimas de violencia sexual, sin especificar que se trate para hombres o mujeres, y en Melilla ni disponen de un servicio para hombres en esa situación ni tienen intención, por el momento, de crearlo. EFE

esv-del/jlm

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód. 21961928 y otros)