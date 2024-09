López cree que el Gobierno es "el que más hace por Venezuela" y que "actuar de manera ligera" pone en riesgo relaciones

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el que más está haciendo por el pueblo de Venezuela" y ha advertido de que "actuar de manera ligera puede poner en riesgo nos solo las relaciones políticas, sino las comerciales". Asimismo, ha considerado que la postura del PNV esta semana en el Congreso, tal y como indicaron los jeltzales, "en nada altera" las relaciones con el Ejecutivo. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha explicado que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el opositor venezolano Edmundo González de este pasado jueves fue "cordial, como era evidente que iba a ser" y ha insistido en que "fue el propio Edmundo González y su entorno el que pidió el asilo político" por motivos de seguridad y el Ejecutivo español, "haciendo las gestiones y las diligencias que corresponden de manera discreta, pues lo hizo". "Algo que había pedido, por ejemplo, el Partido Popular", ha apuntado López, que ha censurado a esta formación que, "como lo trajo el Gobierno de España, ya no valía". Por ello, ha defendido que "no puede valer una cosa y la contraria cada 10 minutos con tal de atacar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El portavoz socialista ha reivindicado que el Ejecutivo "lo que está haciendo es lo que dijo desde el inicio, buscar una posición común de todos los países europeos", y, además, es "el gobierno que más está haciendo por el pueblo de Venezuela". Así, ha destacado que, mientras "con el Gobierno de Mariano Rajoy, se dio asilo a 125 personas, con el de Pedro Sánchez a 125.000 venezolanos" y, con "las gestiones" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se han liberado a 80 dirigentes políticos que estaban encarcelados en Venezuela", mientras que "con el PP, cero". Asimismo, tras la aprobación en el Congreso esta semana de una propuesta del PP para instar al Ejecutivo a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, ha advertido de que "actuar de manera ligera puede poner en riesgo no sólo las relaciones políticas, entre países, sino las relaciones comerciales, las relaciones empresariales" ya que, si se sigue "en esta escalada, Maduro puede hacer cualquier cosa, incluso expulsar" a empresas. En asuntos internacionales, ha planteado, "la diplomacia es fundamental y saber cómo ir dando los pasos, y no actuar de esta manera a veces irresponsable". Preguntado si el apoyo del PNV a la PNL del PP suscita dudas sobre la relación de los jeltzales con el Gobierno, ha asegurado que no es así y, tras recordar que "el PNV en este tema de Venezuela siempre ha tenido una posición muy propia", ha recordado que el propio portavoz jeltzale, Aitor Esteban, señaló en la Cámara que "lo que estaba haciendo el Gobierno estaba bien" aunque "ellos querían ir un pasito más allá". Además, ha añadido que, después, el diputado del PNV reconoció que su voto en esta cuestión "en nada alteraba" las relaciones que mantienen los jeltzales con el Gobierno. En este marco, ha situado el encuentro que este pasado jueves mantuvieron en Madrid el propio Aitor Esteban y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Según ha indicado López, las relaciones continúan y "esta legislatura que obliga permanentemente al diálogo y al entendimiento" porque "cada cosa que llega al Congreso hay que negociarla y pactarla". Por eso, ha señalado, las relaciones con los grupos del bloque de investidura tienen que ser "permanentes y muy intensas", una situación que "no es ninguna novedad" porque en la anterior legislatura se ha tenido que dar "una negociación permanente". "Cada semana en el Congreso tiene su afán, y tiene sus negociaciones, tiene sus acuerdos, y salen adelante las cosas", ha valorado. Así, ha destacado que esta semana solo se ha "perdido" la votación sobre Venenuela pero "todas las demás se han ganado, todas las que tenían que ver con legislación, con leyes". "Y eso es lo que de verdad llega al Boletín Oficial del Estado y lo que de verdad funciona para la ciudadanía", ha agregado. Por lo que respecta a la advertencia del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos, actualmente en el grupo mixto, de que no continuará haciendo "seguidismo" del sentido de voto del PSOE, Patxi López ha señalado que "él dijo siempre que iba a votar en conciencia" y ha subrayado que "la conciencia de alguien que se siente socialista, si él se siente socialista, es votar con el grupo socialista y votar cosas que beneficien a la ciudadanía". LOS PRESUPUESTOS Por lo que respecta a los presupuestos generales del Estado, ha señalado que, tras la "negociación en el seno del propio Gobierno" para su elaboración, se "abrirá la negociación con el resto de los grupos parlamentarios". "Esto es lo que se ha hecho habitualmente y lo que se hará, porque el Gobierno ya ha dicho que va a elaborar unos presupuestos y que va a presentarlos", ha asegurado. El portavoz socialista ha criticado que "hay gente que ya ha dicho que los va a rechazar", como es el caso de Junts, y ha advertido de que "los presupuestos van a hablar por sí mismos" ya que incluirán "partidas para acometer determinadas políticas", como dependencia, vivienda o refuerzo de los servicios públicos, y "quien diga que no tendrá que decir por qué rechaza esos presupuestos y esas partidas". "Sin conocer las partidas decir 'no lo voy a votar' es de una irresponsabilidad política absoluta", ha censurado. Así, preguntado si las cuentas incluirán partidas para lograr que Junts se sume, ha cuestionado si "no les convence que se suban las pensiones con el IPC, que se suban los salarios, que haya un ingreso mínimo vital, un bono eléctrico para que a nadie les corte la luz, becas como nunca en la historia...". "Serán ellos los que tendrán que decir por qué no", ha insistido. López ha admitido que tanto Junts como ERC están "en momentos precongresuales" y, además, han tenido un resultado electoral en los comicios catalanes que obliga a "hacer una cierta digestión". "Pero nosotros seguimos hablando y seguimos buscando los acuerdos", ha señalado, censurando que el PP, "después de todos los sapos y culebras que soltaron, también quiere abrir una vía para hablar con Junts". PUÑAL Por otro lado, en materia migratoria, ha vuelto a criticar que "el viaje de Feijóo a Canarias era el viaje de la hipocresía y del cinismo" porque el presidente canario fue al Congreso "con su socio, el Partido Popular", a plantear a los grupos una reforma de ley de extranjería en su artículo 35, algo que se llevó al Pleno y "rechazó el Partido Popular". "Ese asunto de la atención a los menores podría haber estado resuelto en julio y el PP votó en contra porque así creía que atacaba al Gobierno socialista, y ahora fue a darle palmaditas en la espalda al presidente de Canarias? Pues debiera sacarle el puñal que le clavó en julio", ha señalado. Finalmente, el portavoz socialista ha afirmado que le da "mucha pena" la "pelea barriobajera" que se da en la política estatal, con "la derecha y la ultraderecha todo el día insultando", y ha advertido de que "eso se traslada" a la ciudadanía y "todos los días" en las calles de Madrid le dicen "de todo, desde traidor, sinvergüenza...". Según ha indicado, los socialistas vivieron en Euskadi una época en la que eran "señalados, amenazados y agredidos" y les decían "vete para España", mientras que ahora le dicen "en Madrid vete para tu tierra". "Al final son los mismos comportamientos de gente antidemócrata, de gente intolerante, de gente que está alimentada por discursos de odio", ha lamentado.

Compartir nota: Guardar Nuevo