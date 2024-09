Feijóo pide una "alianza europea" contra la inmigración ilegal y contrapone la "firme" política griega con la de Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este viernes en Atenas una "alianza europea" contra la inmigración irregular y ha anunciado una gira por distintos países europeos para buscar apoyo a sus propuestas, que pasan por una mayor implicación europea ante el "desafío" migratorio. Dicho esto, ha contrapuesto la "firme" y "austera" política migratoria del Gobierno griego con la "inexistente" en España con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado Feijóo en una comparecencia en Atenas tras su "fructífera" reunión con el primer ministro de Grecia y el presidente de Nueva Democracia, Kyriákos Mitsotakis, con quien ha conversado sobre los tres "profundos desafíos" que afecta Europa, el geoestratégico, el socioeconómico y el migratorio. También ha mantenido un encuentro con el ministro de Migraciones y Asilo, Nikos Panagiotopoulos. Feijóo ha defendido la necesidad de "involucrar a las instituciones europeas" para afrontar esta situación porque las fronteras de Grecia o de España son "fronteras europeas". Así, ha apostado por movilizar fondos europeos para el control de fronteras, intensificar la vigilancia fronteriza, implicar a Frontex, y apoyo de la Agencia de Asilo y diplomacia pública en los países de África También ha defendido reforzar la lucha contra el tráfico de seres humanos y el papel de Europol en su trabajo contra las mafias; incrementar retornos de irregulares e incentivar su readmisión en origen; concluir los nuevos acuerdos con terceros países de origen y tránsito y acelerar los acuerdos de cooperación al desarrollo con estos países. "Y si estos no quieren colaborar ha de haber consecuencias", ha avisado. "En definitiva, queremos una alianza europea contra la inmigración irregular. Y esto es un asunto de Estado, pero también es un asunto europeo. Y de ahí la importancia de trabajar España y Grecia de forma unida para llevar a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo políticas de la Unión en materia de inmigración, tanto de inmigración regular como de inmigración irregular", ha manifestado Feijóo. Feijóo ha recalcado que Grecia y España son países de llegada y, por tanto, su política migratoria tiene que "contar con la implicación de la UE". "Esta es la primera parada. Vamos a proseguir con una serie de países de la Unión Europea para coordinar, para sumar fuerzas e impulsar las reformas que entendemos que Europa necesita", ha apostillado. Durante la reunión Feijóo ha trasladado al primer ministro griego el plan contra "el descontrol migratorio" que firmó el pasado martes en Canarias con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, un pacto que, según ha recordado, apoyan 14 comunidades autónomas. Al se preguntado qué podría aprender España de Grecia con referencia a las políticas migratorias y al control de las migraciones, Feijóo ha destacado que Grecia lleva "muchos años" trabajando en esto "con mayor rigor que España". A su entender, el país heleno "tiene una política de migración justa, austera y humanitaria". POLÍTICA "FIRME" EN GRECIA Y NO DE "BANZADOS" Así, Feijóo ha destacado que Grecia considera la inmigración "uno de los problemas estructurales de su país y también, en consecuencia, de Europa". "Las fronteras han de ser seguras", ha declarado, para insistir en la implicación de Frontex y Europol. "Por tanto, esto no es una política la griega de bandazos, sino que es una política firme, es una política de Estado y es una política que ha conseguido la sensibilidad de la Unión Europea", ha subrayado Feijóo. Feijóo ha asegurado que "lamentablemente" en España han visto que "la mayor llegada de inmigración irregular se produce cuando gobierna el Partido Socialista". "Y esto no es una crítica, son los datos concretos y lo cierto y verdad es que nuestra política de inmigración es una política inexistente", ha aseverado. En este punto, ha acusado al Gobierno de intentar "repartir" el "problema" entre las comunidades autónomas y no ser "capaz de ofrecer un protocolo de actuación conjunta". "No es capaz de conversar y de negociar con las comunidades autónomas y lo único que intenta es repartir el problema entre todo el territorio de nuestro país, eso no es una política migratoria, eso es la ausencia de una política migratoria", ha abundado.

Compartir nota: Guardar Nuevo