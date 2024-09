Sumar pide el Congreso medidas eficaces para impedir el tránsito por España de material militar con destino a Israel

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a impedir "eficazmente" cualquier transito de material militar que discurra por territorio nacional con destino a Israel, al ser susceptible de ser utilizado para el "genocidio" en Gaza. Así lo demanda a través de una Proposición No de Ley (PNL), donde pide la adopción de las medidas oportunas para "interrumpir e imposiblitar" la comercialización, tanto de compra como de venta, de productos relacionados con la industria de defensa o seguridad de Israel en España, así como su transporte a través del territorio nacional tanto por vía área como marítima. Uno de los impulsores de la iniciativa, el portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago, ha destacado en las redes sociales que el Gobierno "debe ser coherente en su compromiso con Palestina" y que es necesario "impedir todo tránsito de armas. La PNL, presentada para su debate en la Comisión de Defensa, argumenta que son "incontestables" las resoluciones de instituciones internacionales denunciando la vulneración del derecho internacional por parte de Israel sobre Palestina Además, recalca que existen "numerosos indiciones", como expone la Corte Internacional de Justicia, de que se está perpetrando un "genocidio" en la Franja de Gaza contra la población palestina. Por tanto, el grupo plurinacional enfatiza que resulta necesario, a raíz de ello, la "colaboración y comercialización, directa o indirecta, de materiales militantes y tránsito de barcos con propósitos relacionados con la industria de defensa israelí". Al respecto, alude a que durante el último año han surgido informaciones sobre la posibilidad de que barcos con mercancías y productos de carácter militar han transitado por aguas españolas, incluso pudiendo atracar en algún caso en puertos del país. En este sentido, cita el caso de varias embarcaciones que llevan una década entregando combustible destinado a la aviación militar israelí. "El tránsito de barcos con mercancías y productos de la industria de defensa israelíes en Espala es un tema sin zanjar públicamente, que debe recibir una respuesta clara y que reafirme la postura del Gobierno con el pueblo palestino", ahonda la PNL de Sumar. A su vez, señala que aunque el presidente del Gobierno asegure que no ha autorizado nuevas licencias de venta de material militar a Israel desde octubre de 2023, no se han revocado o suspendido las ya existentes antes de esa fecha. Y razona que según la normativa esas autorizaciones pueden cancelarse en caso de que el material militar sea destinado a acciones que "perturben la paz".

