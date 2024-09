Page pide al PP que apoye el techo de gasto para los PGE en el Congreso: "Hay momentos en los que hay que retratarse"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Partido Popular y a sus diputados en el Congreso que apoyen el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a explorar una mayoría que dé luz verde a los Presupuestos Generales del Estado, advirtiendo de que en caso contrario, también las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por 'populares' se verán perjudicados. "Hay momentos en la vida en los que hay que retratarse". En una alocución abierta desde la localidad albaceteña de Madrigueras, ha hecho esta "llamada a la oposición, especialmente al PP", para no vetar el techo de gasto, ya que "no se pueden exigir políticas después si no se permite que esas políticas tengan reflejo en el presupuesto". "Si no apoyan los límites de gasto que puede permitirse el Estado no permitirán avanzar en políticas sociales", ha dicho. Ha sido en este punto donde ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque no salgan adelante los Presupuestos del Estado, no va a cometer "ningún recorte" en políticas sociales. "Es mi compromiso, pero evidentemente no lo podremos hacer eternamente". Aunque considera en política "esencial" que la oposición tenga "que pegarse con el Gobierno", ha añadido que eso no es incompatible "con que también puedan entenderse". Un voto del PP contra el techo de gasto sería "una provocación" para hacer "recortes sociales", por lo que ha insistido en llamar a la responsabilidad y evitar que "en Madrid pongan un tapón" a esas políticas sociales. "Por eso reclamo altura de miras. Que estén por encima de los intereses de su partido. Que no pongan un cepo en las ruedas", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo