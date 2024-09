Feijóo se reúne este viernes con el primer ministro de Grecia para escuchar sus recetas contra la inmigración irregular

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes en Atenas con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, para "escuchar" sus recetas frente a inmigración irregular, dado que, según los 'populares', el país heleno e Italia han conseguido reducir la llegada de irregulares. En su agenda, figura también un encuentro con el ministro de Migración y Asilo griego, Nikos Panagiotopoulos. "Feijóo toma la delantera ante la inacción del Gobierno", han señalado a Europa Press fuentes del equipo del líder del PP, que consideran que el jefe de la oposición está buscando soluciones y haciendo propuestas para afrontar la "grave crisis migratoria" frente a la "pasividad" del Gobierno de Pedro Sánchez. En 'Génova' han señalado que Grecia y España, que comparten la vecindad sur, deben "avanzar y dialogar en soluciones comunes y compartidas" dado que son "países de llegada" de migrantes. Feijóo tendrá oportunidad de conocer de primera mano las propuestas del Gobierno griego. El propio Feijóo se preguntó esta semana "por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canaria, lo ha incrementado un 50%". Además, destacó que la italiana Giorgia Meloni "ha gestionado la migración mucho mejor que Sánchez". El PP sostiene que "los datos oficiales" con los que cuenta y que obran en el seno de la UE" hablan de "un descenso significativo de la inmigración irregular en Grecia e Italia" en "torno al 60%", después de años de "una presión difícilmente gestionable", en palabras del portavoz del partido, Borja Sémper. "La política migratoria que están desarrollando, de común acuerdo con la Unión Europea, está salvando vidas", añadió. FEIJÓO BUSCA ABANDERAR LA POLÍTICA MIGRATORIA Feijóo viaja a Atenas para verse con Mitsotákis --que pertenece también al Partido Popular Europeo-- después de que este mismo martes cerrase en Canarias un acuerdo con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, que va a remitir al Gobierno de Pedro Sánchez para "desbloquear" la situación. Ese acuerdo, bajo el título 'Plan de acción contra el descontrol migratorio', consta de nueve puntos, entre ellos una propuesta que debe recogerse en la Ley de Extranjería y que compromete al Gobierno a hacerse cargo de la financiación de la atención de esos menores cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad y también de la gestión, además de la financiación, cuando se supere el 150% de capacidad. Además, ese pacto de PP y CC exige la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes; la declaración de la emergencia migratoria nacional; mejora del control policial en las fronteras; solicitar a la UE el despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo, y aumentar el personal en tramitación expedientes de retorno; y acordar entre Gobierno y CC.AA implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo. PRESIÓN AL GOBIERNO PARA QUE ACTÚE Estas últimas medidas forman parte de la "dimensión comunitaria" de la política migratoria y Feijóo las pondrá encima de la mesa en su visita a Grecia, por considerar que hay que contar con la "implicación de la Unión Europea", según fuentes 'populares'. Los 'populares' consideran que han puesto "presión" al Gobierno de Pedro Sánchez, que debe actuar y tomar medidas. Precisamente el Gobierno alemán ha presentado estos días un plan contra la inmigración irregular que incluye la instauración de controles en todas las fronteras para limitar la entrada de personas de forma ilegal en el país. Desde 'Génova' critican que, frente a la propuesta "clara" y "nítida" de Feijóo, que "representa a 14 Comunidades Autónomas", Sánchez siga sin mover ficha. "La pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez", aseguran a Europa Press las fuentes consultadas. Así, avisan que Sánchez no se "puede lavar las manos" porque la inmigración es un asunto en el que tiene competencias. Por eso, confían en que se ponga fecha cuanto antes a su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar de este asunto, después de que el Grupo Popular haya logrado forzar su presencia al contar con el apoyo de Vox y el Grupo Mixto. Aunque retrase esa comparecencia, fuentes 'populares' ya avisan que Sánchez no se podrá "escapar" de hablar en el Congreso sobre la crisis migratoria que atraviesa España y para la que el PP está poniendo "soluciones" encima de la mesa, algo que, según recalcan, debería hacer el Gobierno de España. "Entre el 'no' a todo y el populismo de otros, el PP ofrece propuestas y tiene visión de Estado", afirman fuentes de la cúpula del PP.

Compartir nota: Guardar Nuevo