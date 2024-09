El PSOE se muestra convencido de que Ábalos seguirá apoyando las "políticas progresistas del Gobierno" en el Congreso

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que confía en que el exministro de Transportes y exdirigente socialista, José Luis Ábalos, "votará en conciencia" y seguirá "defendiendo las políticas progresistas del Gobierno en materia legislativa". Peña ha comentado que Ábalos "siempre ha votado con el grupo socialista" y no cree que esta situación cambie. El extitular de Transportes marcó distancias con el PSOE en las votaciones del Congreso de ayer, absteniéndose tanto en el caso de la propuesta del PP para el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y contra la financiación singular para Cataluña. Sin embargo, Ábalos confirmaba este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio que no respetará la disciplina del voto del PSOE en la Cámara Baja y acusó a su antiguo partido de "absoluta deslealtad". Por otra parte, la portavoz del PSOE ha sentenciado, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que la mayoría de la investidura no está rota "en ningún caso" y ha añadido que "hay legislatura para rato". Al ser cuestionada sobre el apoyo de Junts para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, Peña ha recordado que todavía no se han "abierto los tiempos para negociar" sobre esta materia, pero ha afirmado que en el PSOE están convencidos de que serán "capaces de conseguir el apoyo mayoritario en el pleno del Congreso". "Nuestra voluntad como socialistas es que estos presupuestos salgan adelante", ha asegurado Peña, recalcando después que se sentarán a negociar "con todos los grupos parlamentarios, no solo con Junts".

