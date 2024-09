Ábalos recurre la negativa del juez a incluirle como perjudicado en el 'caso Koldo'

El exministro de Transportes y diputado en el Grupo Mixto del Congreso, José Luis Ábalos, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de no admitirle como parte perjudicada en el 'caso Koldo'. Así lo ha adelantado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 recalcara que para permitir la personación de Ábalos es necesario un "plus superior" al de verse afectado por la auditoría interna que encargó el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la compra de mascarillas en la pandemia. En su resolución, el juez señalaba que Ábalos "funda su pretensión de personación (...) en el hecho de que se ha incorporado en el procedimiento el informe de auditoría" y considera que para ser perjudicado en el proceso penal "se ha de exigir un plus superior al de simple afectado por los hechos que están siendo investigados o por alguna diligencia que se haya practicado". "El citado informe de auditoría no puede considerarse una circunstancia que acompañe o derive de la comisión de los delitos investigados, es una diligencia más de prueba que deberá ser valorada a los efectos de determinar la realidad de los delitos y de las personas que pueden ser responsables de los mismos", añadía el magistado. Fue el pasado 6 de septiembre cuando trascendió que el exministro solicitaba personarse dado que, a pesar de no estar afectado por la investigación, seguían apareciendo "informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa" y dado que había trascendido que el juzgado de la Audiencia había solicitado un informe del Ministerio de Transportes relativo a la contratación y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria de la pandemia de 2020. En el escrito, recogido por Europa Press, el exministro ponía el foco en que ese informe era interno y "de forma deliberada por parte del Ministerio se ha procedido a su difusión pública". Entendía que esta acción, la publicación de la auditoría en la web del Ministerio, era "improcedente" y que la orden de realizar esa auditoría interna en el Ministerio "se produce de forma instrumental buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades" sobre su persona. La Audiencia Nacional investiga, entre otros, a Koldo García, exasesor del exministro, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

