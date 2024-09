Tezanos ve "fetichismo" en las críticas del PP al CIS, que enmarca en "enfados" por no darles resultados favorables

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, encuentra "cierto fetichismo" en las constantes críticas del PP contra el organismo público y las ha atribuido a los "enfados" de los 'populares' por no obtener en las encuestas los resultados que esperaban. Así lo ha expresado durante su comparecencia de este miércoles ante la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas por el "manifiesto sesgo partidista" que, según el PP tienen las encuestas del instituto público que dirige y también por el "impacto en el radical desprestigio alcanzado por el organismo" desde que él fue elegido presidente en 2018. El sociólogo socialista ha rechazado las críticas recibidas reivindicando el CIS como uno de los "mejores" institutos de opinión pública y ha achacado acusaciones de "desprestigio" vertidas por algunos partidos en los "enfados porque no les gusta el resultado". "Pueden trabajar para desprestigiar la institución, pero de momento no lo han conseguido y tienen una ardua tarea por delante", ha advertido. EL CIS NO SOBREESTIMA AL PSOE En ese sentido, Tezanos ha aprovechado su comparecencia para reiterar que la institución que dirige "no hace predicciones" porque "no son adivinos" y ha asegurado que el comportamiento electoral es "muy difícil" de predecir. "Sé que hay muchas personas y muchas empresas que se venden como adivinos, y en el caso del Partido Popular, yo sé que alguna persona que se está diciéndoles a ustedes van a tener 180 escaños", ha aseverado. Aún así, el dirigente del CIS ha ensalzado que en las 39 elecciones que se han celebrado desde su nombramiento al frente del ente público, sólo han fallado en las estimaciones de tres convocatorias, las autonómicas de Castilla y León, las autonómicas en Baleares del pasado 2023 y las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, Tezanos ha tachado de "mentira" el argumento de que desde su institución "siempre se sobreestima" en voto al PSOE. "Creo que somos víctimas de un cierto fetichismo en el que se esperan unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa", ha reiterado. Asimismo, ha calificado de pensamiento "mágico" la idea del PP de que su formación pierde las elecciones porque el CIS diga en sus encuestas que no van a ganar, por ello ha zanjado el asunto asegurando que los efectos de las encuestas en la intención de voto son "relativamente pequeños". PREGUNTE POR LA AMNISTÍA Y EL CUPO CATALÁN Tras la intervención inicial han tomado la palabra los grupos parlamentarios, desde el PP, Vox y UPN, han cargado contra el sociólogo por el "daño" que ha hecho a su juicio a la institución. En concreto, el diputado del PP José Antonio Bermúdez ha censurado la falta de "autocrítica" de compareciente, a quien además, ha acusado de no preguntar "nada que incomode al Gobierno" poniendo como ejemplo la ausencia de preguntas sobre la Ley de Amntistía o el "concierto separatista" en las encuestas. También el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha hecho referencia a estas ausencias en las encuestas y ha lamentado que el tabajo de la institución sociológica esté "ensombrecido" por la falta de objetividad de Tezanos. Desde Vox, la diputada Lourdes Méndez ha tachado de "verdadera vergüenza" la actuación de Tezanos al frente del CIS ya que a su juicio demuestra una clara "malversación" del organismo. "Usted no ha dejado de ser el secretario ejecutivo de la ejecutiva federal socialista de estudios y programas, lo único que ha hecho ha sido cambiar de sede", ha incidido. En nombre de ERC Francesc Marc Álvaro ha animado al presidente del CIS a preguntar por la estructura del Estado y la organización territorial, que a su juicio es "la crisis política más grande de nuestro Estado". Finalmente, el diputado de Sumar Txema Guijarro y el diputado del PSOE Artemi Rallo ha coincidido en señalar la "hipocresía" y "doble rasero" de la derecha cuando no están en el Gobierno y ven "caos" y "hecatombe" en todo. LA TEORÍA DE LA COLONIZACIÓN DE INSTITUCIONES ES UN "DISPARATE" En su turno de réplica, Tezanos ha negado que se haya roto la serie histórica de algunas preguntas del CIS como le han reprochado entre otros el diputado de UPN, Alberto Catalán, y también ha insistido en que la elección de sus muestras es totalmente aleatoria y no existe sesgo a favor del PSOE. A su juicio, lo que pasa es que la sociedad española es "de centro izquierda", aunque ha reconocido que están subiendo quienes se sitúan en el flanco más a la derecha. El sociólogo ha tachado además de "disparate" la "teoría sobre la colonización de las instituciones" que, según ha dicho, está desplegando la derecha en todo el mundo, también en España para desprestigiar a la democracia y conseguir que la gente de izquierdas no vote. Al hilo de esta reflexión ha defendido que José Luis Escrivá haya pasado directamente de un ministerio al cargo de gobernador del Banco de España y que la derecha haya señalado como "gran pecado" de un "técnico independiente" haber formado parte de un gobierno "que preside un socialista". Además, ha ensalzado que la situación laboral de las personas que trabajan en el CIS ha mejorado desde su llegada, en concreto, ha destacado que ahora cuentan con 270 personas encargadas de hacer encuestas con contrato fijo mientras que en el pasado estaba formada por 316 personas que percibían un precio al tanto alzado por cada encuesta que realizaba y no trabajaban todos los días del año. NO ENTIENDE LA MULTA DE LA JEC También Tezanos ha utilizado esta intervención para defender su inocencia tras la multa de la Junta Electoral Central (JEC) por la encuesta publicada tras el parón del presidente Pedro Sánchez. En concreto, Tezanos ha asegurado que la encuesta no tenía "ninguna pregunta" sobre las elecciones europeas o catalanas y por tanto "no interfería" en lo estipulado por la ley. Estas afirmaciones han desatado los reproches de los miembros de PP y Vox, el diputado 'popular' José Antonio Bermúdez le ha reclamado que deje de acusar a la JEC de "persecución" mientras que la diputada de Vox Lourdes Menéndez le ha reprochado que en dicha encuesta se "pusiese en cuestión" la actitud de un juez.

