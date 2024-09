Ricardo Ten: “No descarto llegar a Los Ángeles 2028”

Valencia, 11 sep (EFE).- El ciclista valenciano Ricardo Ten, medallista de oro, plata y bronce en París 2024, dijo este miércoles, a sus 49 años y después de siete Juegos Paralímpicos y once medallas (siete en natación y cuatro en ciclismo), que no descarta llegar a Los Ángeles 2028.

“Es cierto que en el deporte paralímpico la edad no es tan hándicap como en el deporte convencional, estoy estirando el chicle hasta que se rompa, y, aunque sé que a muy no tardar tendré que decir ‘adiós’, todavía no estoy preparado para la retirada con estos éxitos tan recientes”, manifestó.

Ten, en un encuentro con los medios en la Fundación Trinidad Alfonso, que le apoya por medio del Proyecto FER, incidió en que “2028 sería una bonita manera de cerrar en la ciudad que me inspiró para hacer deporte. Es imposible saber si llegaré o no, pero mientras mi cuerpo me lo permita, voy a seguir disfrutando del deporte”.

El deportista valenciano recordó que cuando sufrió el accidente eléctrico en 1983 por el que estuvo nueve meses ingresado en el hospital con el 75% de su cuerpo quemado, tiene el recuerdo de salir del centro hospitalario y ver todos los Juegos de los Ángeles de 1984.

“Vi Los Ángeles 1984 en la televisión y me impactó muchísimo, me hizo vibrar. No tenía ni idea de que existía el deporte para personas con discapacidad, pero la cosa se empezó a fraguar”, rememoró.

Ten calificó de “botín” las medallas conseguidas (oro en contrarreloj, plata en la velocidad por equipos y bronce de la persecución) y reconoció que París 2024 han sido unos Juegos muy especiales para él.

“Muchas veces crees que ya no vas a volver saborear un podio y encontrarte que eres la primera medalla del equipo paralímpico español es especial. Cualquier deportista sueña con transformar el esfuerzo en metal y estoy satisfecho de ofrecer este botín al Proyecto FER y a la Comunitat Valenciana”, dijo.

De las once medallas paralímpicas, Ten comentó que “hay muchas medallas que tienen mucho valor, son momentos especiales, pero me quedo con los que me han dolido más. Hay pruebas en las que nos quedamos cerca del metal que son las que te hacen esforzarte al máximo”.

Ten dijo que guarda "momentos muy especiales" de cada uno de los siete Juegos en los que ha participado. "Haber disputado tantos te da una perspectiva muy grande de cómo ha crecido el deporte paralímpico desde Atlanta 1996, que nos conocían nuestros familiares y poco más”, aseguró el valenciano.

“Me gusta, que gracias a la visibilidad del deporte adaptado, las personas con discapacidad vean que hacer deporte está al alcance de todos”, agregó. EFE

