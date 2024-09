Óscar Puente será reprobado este miércoles en el Parlamento gallego gracias a la mayoría absoluta del PP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, será reprobado este miércoles en el Parlamento de Galicia gracias a la mayoría absoluta del PP por sus palabras en el Senado en las que afirmó que el tren "vive en España el mejor momento de su historia". La reprobación del ministro forma parte de una iniciativa presentada por el propio PP y que ha sido debatida en la sesión plenaria celebrada este martes en el Pazo do Hórreo, donde los populares han acusado a Puente de "reírse" de los ciudadanos en lugar de "asumir su responsabilidad" por el "caos" en los servicios ferroviarios este verano. El encargado de defender la proposición, que además de censurar a Puente también reclama una serie de compromisos al Gobierno central con el tren en Galicia, ha sido el diputado del PP Gonzalo Trenor, que ha criticado la "chulería" y "falta de respeto" del ministro, que "insulta a presidentes y alcaldes" en lo que ha tachado de "una actitud jamás conocida" en un cargo de su responsabilidad. Por todo ello, pidió a los grupos que se sumasen a la reprobación de Puente, especialmente al Grupo Socialista, a los que invitó a "tener valor" como, según Trenor, tienen los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, o el secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán; a la hora de criticar la actuación del Gobierno. Para el diputado del grupo mayoritario, los socialistas gallegos tienen este miércoles la oportunidad de demostrar durante la votación de esta iniciativa "si están Galicia" o "si sólo son los siervos y palmeros" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Enfrente, el parlamentario socialista Carlos López Font, que demandó a los populares la votación por puntos de la iniciativa --el grupo no aclaró si la aceptará de cara a este miércoles--, ha respaldado al ministro de Transportes porque, a su juicio, "tiene razón" cuando afirma que el tren "vive el mejor momento de su historia en Galicia y en España". Tras incidir en que el PSdeG no quiere "participar en el fango" al que, dice, quiere llevar el PP el debate sobre la situación del ferrocarril en la Comunidad gallega, López Font ha apuntado la llegada del AVE a Galicia, los bonos gratuitos o el programa de viajes en tren para jóvenes como "muestra del compromiso" del Gobierno con los servicios ferroviarios. Por parte del BNG, el diputado Paulo Ríos, que ha dejado en el aire el apoyo de los nacionalistas a la iniciativa del PP, ha lamentado que los populares traigan un texto a debate que, a su juicio, tiene por único objeto la reprobación de Puente para que lograr "un titular en prensa". "Además de reprobar, deberían ustedes también trabajar", ha señalado Ríos, que ha recordado que la Xunta tiene competencias en materia ferroviaria con las que "no cumple". "Si cerrase los ojos para escucharlo y olvidase los nombres, podría sentir que habla de los gobiernos de (Mariano) Rajoy o (José María) Aznar, porque ningún Gobierno central cumplió con Galicia", ha apostillado Ríos. Por último, el diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea ha demandado durante su intervención mejoras en los servicios para la ciudad de Ourense, que se encuentra "discriminada, una vez más" en cuestiones como la falta de frecuencias en las conexiones en comparación con ciudades como Santiago.

