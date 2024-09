Montero, Bolaños y Torres rendirán cuentas hoy en el Congreso por el concierto catalán pactado con ERC

La financiación singular para Cataluña pactada entre el PSC y ERC será uno de los temas clave este miércoles de la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el periodo vacacional, con varias preguntas de PP y Junts a la vicepresidenta María Jesús Montero y a los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres. En concreto, será la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien abra la jornada --Sánchez no estará en su escaño por su viaje oficial a China-- dirigiéndose a la vicepresidenta y ministra de Hacienda para explique si se siente "satisfecha" de la "desigualdad" que va a generar el acuerdo suscrito para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Aunque no será la única, el secretario económico del PP, Juan Bravo, también pedirá explicaciones a Montero por la financiación singular de Cataluña, que define como un "concierto separatista", pues considera que van a "generar ciudadanos de primera y de segunda". JUNTS Y SUS "AMENAZAS" La vicepresidenta también tendrá que hacer frente a una pregunta de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que quiere saber si, tras el acuerdo con ERC, el Ejecutivo "reconoce el déficit fiscal que padece Cataluña y se compromete a eliminarlo a través del concierto económico anunciado". Montero ya se enfrentó la semana pasada en el Senado a las críticas de Junts, cuyo portavoz en la Cámara Alta, Eduard Pujol, le exigió un auténtico "concierto económico" advirtiendo de que, si todo queda en un "kalimotxo para todos", saltaría la pantalla de "game over" y hasta aquí la legislatura". La vicepresidenta dijo no entender la posición de Junts y les pidió menos amenazas y apoyar al menos el acuerdo de financiación singular para Cataluña por ser un avance para el autogobierno y algo bueno para la comundiad. BOLAÑOS Y TORRES TAMBIÉN TENDRÁN QUE RESPONDER El resto de preguntas registradas por el PP sobre este asunto están dirigidas en primer lugar al ministro el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien el diputado Manuel Cobo le pedirá que explique si "se ha leído el acuerdo de investidura entre PSC y ERC". Mientras que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo se dirigirá al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres para conocer qué "entiende por solidaridad interterritorial".

