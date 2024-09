María Corina Machado celebra como una "gran victoria" la votación en el Congreso para reconocer a Edmundo González

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha celebrado este viernes la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición que insta al Gobierno a reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia: "Hoy hemos obtenido otra gran victoria más". "Los venezolanos agradecemos a cada uno de los diputados, de los distintos partidos, que votaron a favor de la soberanía popular, la democracia, la verdad y la libertad", ha publicado Machado en redes sociales, en un mensaje en el que no ha aludido a ninguna formación en concreto. El también opositor Leopoldo López se ha mostrado igualmente "agradecido" con el Congreso en general y con "todos los que impulsaron y votaron hoy" para "reconocer a Edmundo González como lo que es, el presidente electo de Venezuela". "¡Gracias a los parlamentarios que han trabajado por la democracia y la libertad en Venezuela!", ha dicho en la misma línea el excalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a seguir ahora la línea de los diputados y reconocer formalmente a González. Por su parte, el expresidente de la Asamblea Nacional venezolana Julio Borges ha instado a Sánchez a "atender el mandato del Parlamento" y "deslindarse de la agenda" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras un "paso valiente y fundamental" por parte del Congreso de los Diputados. EL GOBIERNO NO SE DA POR ALUDIDO El Congreso, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV una proposición no de ley de los 'populares' por la que se insta al Gobierno a reconocer a González, refugiado desde el domingo en España, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han reiterado a Europa Press que el objetivo del Gobierno es trabajar para que se mantenga la "posición común como hasta ahora en la UE" para facilitar que pueda haber una "solución política negociada" en Venezuela y que "incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello".

Compartir nota: Guardar Nuevo