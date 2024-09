Junts abandona el Congreso por la Diada y no votará en el Pleno, facilitando que salgan iniciativas de la oposición

Los siete diputados de Junts han anunciado que no van a participar este miércoles en las votaciones del Pleno del Congreso, lo que puede facilitar que salgan adelante iniciativas de la oposición. Según han explicado desde el partido, sus parlamentarios han decidido abandonar la Cámara para volver a Cataluña a participar en las movilizaciones convocadas con motivo de la Diada. Fuentes del partido de Carles Puigdemont han argumentado que han intentado que las votaciones del Pleno tuvieran lugar el jueves, pero como no hay prevista sesión plenaria para esa jornada, no han logrado su objetivo. Ante esta situación, han optado por dejar Madrid para poder estar en Cataluña en el día de la comunidad autónoma. "Tenemos claro que no fallaremos a los catalanes que son a quienes representamos. Nuestro lugar hoy por la tarde está en las calles apoyando a los catalanes para defender las reivindicaciones y los anhelos de nuestra nación", han argumentado. La ausencia de los diputados de Junts deja al bloque de investidura con siete apoyos menos y puede facilitar que se aprueben textos de la oposición, pese al rechazo del PSOE. Es lo que podría suceder con una moción del PP sobre la financiación singular para Cataluña que el PSC ha pactado con ERC, un acuerdo que este mismo miércoles ha criticado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, por no tratarse, a su juicio, de un verdadero "concierto económico". Además, dado que no estarán, no se pronunciarán sobre la proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, un texto que será aprobado con los votos de PP, Vox, PNV, UPN y CC.

