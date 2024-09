Franz Ferdinand, con nuevo disco para el 10 de enero, anuncian gira por España en febrero

Madrid, 11 sep (EFE).- Franz Ferdinand ha anunciado este miércoles el próximo lanzamiento el 10 de enero de 2025 de un nuevo álbum titulado 'The Human Fear', el primero en casi siete años, que presentarán en vivo en una gira con arranque en Lisboa el 14 de febrero y tres paradas en España justo a continuación.

A Coruña (sala Pelícano, 15 de febrero), Madrid (La Riviera, 17 de febrero) y Barcelona (Razzmatazz, 18 de febrero) serán las ciudades nacionales que visitará esta ya veterana formación británica antes de seguir recorrido por el resto de Europa.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta el próximo 20 de septiembre a partir de las 11 horas a través de la web de Live Nation y de sus distribuidoras oficiales.

Habrá asimismo dos preventas disponibles: una desde el 18 de septiembre a las 10 horas a través de Santander SMusic (https://www.santandersmusic.com/) y otra, 24 horas después, el día 19, para los registrados en la web de la promotora.

En esta gira presentarán temas nuevos como 'Audacious', el primer sencillo del nuevo disco, que está disponible desde este miércoles en plataformas digitales y que ha sido producido, como el resto de los cortes, por Mark Ralph, que ya trabajó con ellos en 'Right Thoughts, Right Words, Right Action' (2013).

Su discográfica ha anticipado que mostrará la versión "más inmediata, optimista y vital, apostando sin pudor por el pop" al estilo de la banda liderada por Alex Kapranos a pesar del título, que en español se traduciría como 'El miedo humano'.

"Hacer este disco ha sido una de las experiencias que más me han reafirmado en la vida, aunque se llame 'The Human Fear'. El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos somos adictos de alguna manera al zumbido que nos produce y la forma en que respondemos a él demuestra que somos humanos", ha explicado el vocalista en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

En ella se informa asimismo que gran parte del material se grabó en directo con la banda en la sala y muchas de las voces del álbum son las tomas originales, así como que se trata del primer álbum de estudio en el que participan los miembros Audrey Tait y Dino Bardot, así como Julian Corrie, que "da un paso adelante" para colaborar con Alex Kapranos y Bob Hardy en la composición.

Autores de éxitos como 'Take me out', 'Ulysses' o 'Do you want to', este grupo británico nació en 2002 en Glasgow como una banda de "indie rock" con vocación por los ritmos más bailables y publicó dos años después su primer álbum, de título homónimo, que fue galardonado con el prestigioso premio Mercury al mejor disco por la crítica británica.

Además de un disco en colaboración con la banda estadounidense Sparks bajo las siglas de FFS, el grupo ha sido nominado en numerosas ocasiones a los premios Grammy y ha sido galardonado con dos Brit Awards gracias a sus hasta ahora cinco discos de estudio, siendo el último 'Always Ascending' (2018). EFE

