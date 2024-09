El PP presenta en C-LM su moción para forzar a Page y otros 'barones' del PSOE a "retratarse" sobre el cupo catalán

El PP ha presentado este miércoles en Toledo una moción que llevará a todos los Parlamentos Autonómicos, ayuntamientos y diputaciones provinciales para forzar a 'barones' y cargos del PSOE a pronunciarse sobre la financiación singular de Cataluña. El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge las líneas básicas del acuerdo que el pasado viernes suscribieron en Madrid Alberto Núñez Feijóo y los presidentes del PP apostando por una negociación multilateral de la financiación autonómica. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha elegido la capital de Castilla-La Mancha para dar a conocer esta iniciativa tras las críticas de Emiliano García-Page al acuerdo con ERC, que llegó a calificar como "cupón independentista". Los 'populares' han puesto el foco en 'barones' socialistas como Page y el aragonés Javier Lambán. De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, les animó a desmarcarse del cupo catalán a través de sus diputados en el Congreso, pero el presidente de C-LM ya le respondió que los presidentes de CCAA no ordenan el voto a los diputados del PSOE en la Cámara Baja, entre otras cuestiones, porque no los eligen sino que vienen impuestos de Ferraz. ESPAÑA, EN UNA "ENCRUCIJADA CRÍTICA" En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP destaca que España y su modelo territorial "se encuentran en una encrucijada crítica" porque "la colección de cesiones ya asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su continuidad en la Moncloa ha provocado un deterioro sin precedentes de la salud del Estado de Derecho". "Hoy, a todas ellas se suman las pactadas entre el PSOE y ERC para asegurarse una investidura en Cataluña y una prórroga de la investidura nacional pactada hace menos de un año. Entre ellas, el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale", asegura. Según el PP, si el Gobierno "renuncia a todos a los impuestos en una comunidad autónoma, renuncia también a una fuente de ingresos para reducir desigualdades". "Esta ruptura de los principios de equidad y solidaridad cuenta con la permisividad del Partido Socialista y, como representantes públicos, no debemos renunciar a defender la igualdad de todos los españoles", afirma el PP, que considera que esta nueva "concesión dinamita el sistema de derechos y deberes" que se dieron en la Constitución de 1978. CONVOCAR YA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Por todo ello, el PP insta al Gobierno de Pedro Sánchez en su moción a "defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones". Además, le emplaza a "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria". En tercer lugar, los de Feijóo reclaman al Ejecutivo convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes con el objetivo de "recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico". Según añade, este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AIReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno. El PP hace hincapié en que hay que "garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica", "abandonando la bilateralidad con las CCAA". En quinto lugar, el PP reclama que se convoque de "manera urgente" el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica. A su entender, en ambos casos, se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones. El PP también exige que la reforma del sistema de financiación se base en el análisis de datos, "trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el incremento exponencial del coste de los servicios públicos". Además, los 'populares' piden al Gobierno en su moción que se respete "la autonomía fiscal de las CCAA" y "todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía". 18.000 MILLONES DE LOS FONDOS NEXT GENERATION El PP solicita también ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las CCAA y ciudades autónomas; y garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE". Finalmente, el PP de Feijóo reclama al Ejecutivo que "facilite a las comunidades "disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE".

Compartir nota: Guardar Nuevo