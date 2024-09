El Gobierno aleja el pacto migratorio con el PP tras el acuerdo entre Feijóo y Clavijo, que ve lleno de "trampas"

El Gobierno considera que el acuerdo sobre inmigración suscrito entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está "plagado de trampas" y complica la negociación en política migratoria, según han reconocido fuentes del Ejecutivo. Feijóo y Clavijo suscribieron este martes un acuerdo bajo el título 'Plan de acción contra el descontrol migratorio'-- que pondrán a disposición del Ejecutivo para "desbloquear" la situación. El documento consta de nueve puntos, entre ellos una propuesta que debe recogerse en la Ley de Extranjería y que compromete al Gobierno a hacerse cargo de la financiación de la atención de esos menores cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad y también de la gestión, además de la financiación, cuando se supere el 150% de capacidad. Además, ese pacto de PP y CC exige la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes; la declaración de la emergencia migratoria nacional; mejora del control policial en las fronteras; solicitar a la UE el despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo, y aumentar el personal en tramitación expedientes de retorno; y acordar entre Gobierno y CC.AA implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, entre otras cuestiones. A su llegada al Congreso este miércoles, Feijóo ha asegurado que el acuerdo que ha sellado con Clavijo representa a 14 comunidades autónomas y ha emplazado al Gobierno de Sánchez a "comprometerse" con el acogimiento de menores migrantes. "El Gobierno debería felicitar a la oposición por hacer una propuesta concreta en inmigración que el Gobierno no es capaz de hacer", ha dicho al ser preguntado por las declaraciones del ministro ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que anoche pidió a Feijóo explicar por qué el PP votó en julio en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso y acusó a los 'populares' de "están continuamente enredando" en la gestión de la crisis migratoria en Canarias. UNA PROPUESTA QUE "COMPLICA" LA NEGOCIACIÓN Fuentes del Gobierno han admitido este miércoles que la propuesta del PP y CC "complica" la negociación en política migratoria, dado que el documento firmado aumenta el número de exigencias para buscar un consenso. Así, el Gobierno considera que ese pacto va más allá del reparto de menores, con aspectos que afectan a otros departamentos. Según fuentes del Ejecutivo, el problema es con los menores porque la competencia es de las autonomías. Otras fuentes del Ejecutivo se pronuncian en el mismo sentido y alejan en este momento el pacto migratorio con el PP tras ese documento suscrito con CC. "Es un acuerdo plagado de tramas y está hecho para que el PSOE diga no", han añadido las citadas fuentes. Es más, tachan de "bodevil" la actuación del PP respecto a la crisis migratoria y consideran que el acuerdo firmado entre Feijóo y Clavijo no es más que una "excusa" para que el consenso sea más difícil porque, a su juicio, los 'populares' prefieren el inmovilismo. De este modo reprochan que ahora Feijóo se haga una foto con Clavijo a pesar de que, según señalan, han venido manteniendo un discurso similar al de la extrema derecha respecto a la migración y la llegada de miles de personas en situación irregular a Canarias y otros puntos de la costa española. Las fuentes consultadas no ocultan su molestia por el pacto entre el PP y Coalición Canaria --que forma parte de la mayoría de la investidura y socio habitual del Gobierno en el Congreso-- y creen que Feijóo toma ese camino para ocultar su falta de liderazgo en los territorios y que es incapaz, dicen, de convencer a los presidentes autonómicos del PP para que acepten un determinado número de menores migrantes no acompañados. EL PP AFEA A SÁNCHEZ NO TENER POLÍTICA MIGRATORIA Por su parte, fuentes de la cúpula del PP han admitido en privado que "a día de hoy" no ven posible firmar un pacto de inmigración con el Gobierno, después de que distintas voces del Ejecutivo y del PSOE se dediquen a equiparar al Partido Popular con la extrema derecha, algo que, a su entender, evidencia que no hay voluntad de acuerdo. El primer partido de la oposición ha acusado al Gobierno de no tener política migratoria y ha puesto de nuevo en valor la política de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Meloni está haciendo mejor política migratoria que Sánchez porque Sánchez no tiene política migratoria", insisten fuentes de la dirección nacional del PP. El propio Feijóo ha afirmado públicamente que Italia y Grecia han reducido la entrada de inmigrantes irregulares. Con ese objetivo, este jueves prevé viajar a Grecia para verse con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, y hablar sobre las políticas migratorias.

Compartir nota: Guardar Nuevo