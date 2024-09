Armengol llama al orden a Tellado por segundo día consecutivo por "interrumpir" el Pleno del Congreso

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y el portavoz del PP, Miguel Tellado, han tenido este miércoles un nuevo choque en el Pleno del Congreso. La tercera autoridad del Estado ha llamado al dirigente 'popular' al orden por segundo día consecutivo por "interrumpir" el desarrollo de la sesión y le ha exigido "respeto" a la Cámara y a las personas en ella representadas. El encontronazo ha tenido lugar durante el debate sobre el cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2023, en el que el PP y Vox han coincidido en denunciar el gasto que ha supuesto en traductores el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara. La secretaria del Grupo Socialista, Montse Mínguez, ha pedido la palabra al final del debate para replicar a estas críticas y quejarse de que el PP haya utilizado este punto para atacar a Armengol y al Gobierno. "Es un debate sobre el presupuesto de la Cámara, no para hacer mítines políticos", ha dicho, tras recriminar al PP que utilice el Presupuesto del Senado "para viajar a Venezuela" y hacer "performances" y "fotos-show". A continuación, Tellado ha pedido intervenir "por alusiones", pero Armengol no le ha dado la palabra alegando que no se habían producido ni a su persona ni a su grupo. Mientras Tellado seguía hablando desde su escaño blandiendo un ejemplar del Reglamento de la Cámara, Armengol le ha replicado: "Es lo que hay". EL REGLAMENTO LO INTERPRETA LA PRESIDENCIA Como Tellado no se callaba, la presidenta le ha recordado que el Reglamento lo tienen que cumplir "todos" y que es quien ocupa la Presidencia quien "otorga o no la palabra" en función de la interpretación que hace de esas normas. "No tiene la palabra, siéntese, deje de gritar y deje de perder la educación en esta Cámara, se lo agredeceríamos todos y todas", ha apostillado. Pero Tellado no cejaba en su actitud y ha optado por llamarle la orden, volviéndole a pedir que se sentara y dejara de "interrumpir". "Es su obligación como diputado", le ha dicho. "¿Quiere respetar un poco la Cámara y a la ciudadanía la que representa, por favor?", ha rogado Armengol, antes de volver a llamar la atención a Tellado y recordarle que este martes ya tuvo que llamarle al orden cuando increpó la diputado de Sumar Gerardo Pisarello durante un debate sobre Venezuela. Dado que una tercera llamada al orden habría supuesto la expulsión de Tellado el hemiciclo, Armengol le ha puesto sobre aviso: "Le advierto por segunda vez, le ruego que se siente y no tenga que abandonar el plenario", ha dicho, consiguiendo ya su objetivo. También ha intentado tomar la palabra el diputado de Vox José María Sánchez quien se ha dirigido a Armengol como "señora presidente", provocando revuelo. "Señora presidente o presidenta, lo digo como me parece", ha soltado, a la que vez que ha llamado "ignorantes" a quienes han protestado también por su intención de intervenir por unas alusiones que, según ha dicho, le dedicaron en la sesión de este martes. Armengol no le ha dado la palabra con el argumento de que ese debate en el que se sintió aludido ya había terminado la víspera.

