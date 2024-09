Podemos denuncia que la decisión de Llanera de no aplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont es un "golpe a la democracia"

Podemos ha manifestado que la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicar la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig supone un "ataque a la democracia" y cree que es consecuencia directa del pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su jucio legitima el "golpismo judicial". La eurodiputada de Podemos y 'número dos' de la formación, Irene Montero, ha censurado que el magistrado del Tribunal Supremo pueda permitirse "no aplicar" a varios líderes del 'procés', incluido Puigdemont, una normativa decidida democráticamente por el Congreso "Esto es consecuencia directa de ese pacto bipartidista entre el PSOE y el PP para el Consejo General del Poder Judicial que, como ya les dijimos, sirve para legitimar el golpismo judicial", ha enfatizado. Montero ha subrayado que desoír una decisión democrática del poder legislativo en un Estado de Derechos es "un golpe a la democracia y esto es exactamente lo que está haciendo el Tribunal Supremo con esta decisión". "Necesitamos poner en pie una fuerza capaz de parar los pies a esas fuerzas reaccionarias que están dándole un golpe a la democracia y que están queriendo decirle al país entero", ha zanjado. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado también en la red social 'X' que el Supremo rechace aplicar la Ley de Amnistía en este caso, "demostrando una vez más que en el siglo XXI los avances democráticos se frenan con golpes de togas". "Este golpe a la democracia es el resultado de la rendición del PSOE ante la derecha judicial", ha zanjado.

