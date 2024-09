La Junta de Extremadura presenta el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

La Junta de Extremadura ha presentado este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, argumentando que "vulnera el principio de separación de poderes" y "atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley" recogido en la Constitución Española. Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha explicado que la presidenta extremeña, María Guardiola, ha dado cuenta el Consejo de Gobierno de su autorización para la interposición de este recurso de inconstitucionalidad. Según ha explicado, la Junta de Extremadura ha presentado este recurso por dos motivos principales, como son por un lado que "vulnera el principio de separación de poderes", que es el "auténtico pilar del Estado de Derecho", y por otro lado, porque "atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley" recogido en la Constitución Española. Y es que esta ley establece "infundadamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito, temporal unos españoles deberán responder mientras que otros quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable", ha señalado la portavoz de la Junta. Por este motivo, la Ley de Amnistía concede "un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado sus conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma", lo que a juicio de Victoria Bazaga, supone "un privilegio del que no pueden disponer el resto de ciudadanos españoles". Este "trato privilegiado vulnera el mandato constitucional referido a la igualdad entre los españoles", ha reiterado la portavoz de la Junta de Extremadura, que ha señalado que con la presentación de este recurso, el Ejecutivo regional "se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan", ha destacado. "Ningún ciudadano es superior a otro por haber nacido en una comunidad autónoma determinada", ha resaltado Bazaga, quien ha advertido de que el Gobierno de María Guardiola "no va a permitir que se establezcan diferencias, que socaven la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país". Finalmente, la portavoz de la Junta de Extremadura ha considerado que "en estos momentos, es crucial que nos mantengamos unidos y firmes en la defensa de nuestros principios constitucionales", ya que según ha dicho, "la igualdad, la justicia y la separación de poderes no son meras palabras, sino que los cimientos sobre los que se constituye nuestra democracia", ha concluido.

