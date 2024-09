La Comunidad de Madrid insiste que "las cosas de todos" se deben abordar en una Conferencia de Presidentes

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este martes en que "las cosas de todos" se deben abordar en una Conferencia de Presidentes, que lleva sin convocarse "dos años y medio", y no en reuniones bilaterales entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes autonómicos. En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha hecho hincapié en que "ojalá" Sánchez "se hubiera reunido" con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o con los partidos independentistas "las mismas veces" que con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar los problemas "que afectan a Madrid", como por ejemplo "el caos" que se ha vivido en Cercanías en el último año. En este sentido, ha indicado que es "lógico" que los presidentes quieran abordar las cuestiones que afectan a cada región de "tú a tú" pero ha insistido en que "las cosas que afectan a todos", como puede ser la financiación autonómica, la migración o los grandes retos del país, hay que hablarlas "todos los presidentes juntos". A su parecer, "no tiene sentido" hacerlo de otra manera cuando "afecta absolutamente a todos". El titular de Presidencia considera que Sánchez lo que busca con estas reuniones bilaterales son dos cosas. Por un lado, ha sostenido que intenta "blanquear las negociaciones y los acuerdos a los que ha llegado con los partidos independentistas" para "tapar las vergüenzas". Y, por otro lado, ha considerado que quiere "seguir jugando a hacer de trilero". "La deuda no se evapora. La deuda no se va a condonar, la deuda la van a pagar todos los españoles. En definitiva, lo único que hace es que en lugar de estar apuntada, en este caso, pues en una comunidad autónoma correspondiente, estará en el Reino de España, pero la deuda la pagaremos los españoles. No la va a pagar Sánchez, la vamos a pagar los españoles con nuestros impuestos, los presentes y los futuros", ha subrayado. En definitiva, para el 'número dos' del Gobierno regional, "hay foros suficientes para abordar" las cuestiones que atañen a cada autonomía pero "para hablar de las cosas de todos" está la Conferencia de Presidentes. "Esto es un Estado, esto no es un modelo federal aunque nos quieran ahora colar un modelo territorial distinto por la puerta de atrás. Se habla en los órganos que se han creado para ello", ha insistido.

