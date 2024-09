Gavira lamenta que Vox reciba críticas por decir que hay que "blindar las fronteras" contra la migración "ilegal"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha lamentado este martes que su formación reciba críticas y se califique de "lo peor" por decir que "hay que blindar y controlar nuestras fronteras frente a la inmigración ilegal", algo que ha anunciado Alemania. En una nota de prensa sobre una entrevista en Canal Sur Radio, Gavira ha insistido en que a los "inmigrantes ilegales, hay que expulsarlos" y "combatir las mafias que se están forrando a costa de esas personas que se están jugando la vida". "Todos estos ilegales pagan un peaje para llegar a Canarias, región a la que (Pedro) Sánchez ha convertido en un centro de recepción y distribución de inmigrantes ilegales", ha indicado. El portavoz parlamentario de Vox, ha defendido que "tenemos que ser combativos", pues es preciso "neutralizar ese efecto llamada de políticos irresponsables, cuando dicen que les da igual acoger a 3, 300, 3.000 o 300.000", porque "eso lo escuchan las mafias y es la mejor noticia que pueden tener, que los gobernantes de países como España abran sus puertas". Gavira, ha recordado que "el 70% de los inmigrantes ilegales que llegan a España provienen de Marruecos", donde no hay ninguna guerra, por lo que "no son refugiados, sino inmigrantes ilegales que asaltan nuestras fronteras y a los que acogemos y hacemos que no le falten de nada", mientras "los servicios públicos que reciben los andaluces, por ejemplo, la dependencia, tienen muchas carencias". Manuel Gavira ha defendido una migración "legal, regulada y ordenada" como la de las temporeras de la fresa en Huelva, y ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lo acuse de que "criminalizar a la gente por el color de la piel" por defender una migración "necesaria" para Andalucía, pero "legal, regulada y ordenada en base a las necesidades del país que la acoge".

