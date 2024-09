El BNG activará la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta con empresas como Eulen

El BNG empleará su peso en el Parlamento gallego para activar una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta con empresas como Eulen, la forma en que la administración adquirió material sanitario durante la pandemia o el supuesto sobrecoste de 470 millones por la fórmula elegida para la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro señalado por el Consello de Contas. Así lo ha avanzado la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, durante su intervención en el debate sobre la puesta en marcha de esta comisión, que el Bloque ha llevado a votación en el primer pleno del período de sesiones que ha arrancado en la mañana de este martes. Con todo, antes del turno del resto de grupos y de que la mayoría absoluta del PP rechazase la iniciativa --PSdeG y DO dieron su 'sí'--, la líder frentista anunció que emplearán el mecanismo del reglamento de la Cámara que otorga capacidad a los grupos con al menos un tercio de los asientos en el hemiciclo del Pazo do Hórreo para crear comisiones de investigación. "Vamos a usar la fuerza de nuestros 25 diputados para que se investigue", ha aseverado Pontón quien, no obstante, ha invitado al PP a votar a favor de la puesta en marcha de esta comisión "si no tiene nada que esconder" sobre la contratación en la pandemia de material sanitario, la construcción y puesta en marcha del Álvaro Cunqueiro y la relación con la compañía Eulen. "Si responden con un veto será una declaración de responsabilidad", había apostillado la líder frentista, que ha subrayado la necesidad de que el PP responda por la "escandalosa" forma de contratar basada en "el nepotismo" para "beneficiar" a empresas próximas a los círculos personales de cargos del PP, como es, según Pontón, el caso de Eulen, cuya responsable para Galicia es Micaela Núñez, hermana del líder popular y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. SEGUNDA VEZ EN LA HISTORIA Se trata de la segunda ocasión desde la reforma del reglamento en el año 2015 que se empleará el mecanismo que permite crear comisiones de investigación sin la aprobación de la mayoría del pleno. La primera se produjo en la X Legislatura (2016-2020), cuando En Marea, PSdeG y BNG se unieron para, con dos tercios de los 75 asientos del hemiciclo, poner en marcha una investigación parlamentaria sobre los recortes en sanidad, aunque la falta de acuerdo con el PP para configuración de la lista de comparecientes llevaron a los grupos de la oposición a desentenderse del desarrollo de la misma y organizar una comisión "paralela". Ahora, el Bloque se valdrá de sus 25 diputados, que constituyen un tercio del total de la Cámara, para impulsar la comisión de investigación, cuya creación fue rechazada este martes por los votos del PP. Su portavoz, Alberto Pazos Couñago, vio en el intento de los nacionalistas una "importación" y "adaptación a la española" de la "metodología del régimen de Nicolás Maduro" por parte de los "admiradores del ejemplar sistema democrático bolivariano". El 'no' del PP, invitado por el Bloque a votar 'sí' para demostrar que "no tienen nada que esconder", fue justificado por Pazos Couñago bajo el argumento de que el informe de Contas "no dice" que hubo un sobrecoste por la forma elegida para financiar el Álvaro Cunqueiro, "no existe trato de favor" desde la Xunta a Eulen ni hay "ninguna sospecha fundada en la contratación" de la Administración autonómica durante la pandemia. Por todo, cree que la ofensiva de BNG y PSOE sobre estos asuntos responde a un intento por "tapar" la "escandalosa acumulación de causas" contra el círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la petición "de que se investigue" al líder y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus años de gestión en la Xunta. "No sé para qué quieren la comisión de investigación si ya han concluido que somos culpables", ha espetado Pazos, que ha ironizado con que ya han pasado "los tiempos" de "salir a la plaza a gritar" que "le hiciesen una prueba de si podía volar con una escoba al borde de un acantilado" a las mujeres para "probar que no era una bruja". En todo caso, el responsable popular ha invitado al BNG a constituir "hoy mismo (este martes)" la comisión, en la que ha asegurado que, si finalmente se lleva a cabo, darán "las explicaciones pertinentes" para demostrar "que lo único" que aporta a la política gallega Pontón, a quien ha situado "al volante de la máquina del fango con (José Ramón Gómez) Besteiro de copiloto", son "mentiras". En su turno de cierre, Pontón ha rebatido a Pazos Couñago afeando que su respuesta a la petición de "transparencia" sea "venir a hablar de Venezuela", lo que ve como "un síntoma de desesperación" de los populares, cuyas mentiras "no es que tengan las patas cortas, es que no tienen ni patas". PSOE Y DEMOCRACIA OURENSANA, A FAVOR Por su parte, la viceportavoz socialista en la Cámara Elena Espinosa ha incidido en la necesidad de arrojar luz sobre el proceder de la Xunta con la contratación de emergencia o con la empresa Eulen, así como el sobrecoste de 470 millones apuntado por Contas en el Álvaro Cunqueiro. "La Xunta no puede normalizar el trato de favor con empresas relacionadas con el círculo familiar de Feijóo", ha señalado Elena Espinosa, que ha recmarcado que "por responsabilidad política, transparencia, ética pública y honestidad" la Administración gallega debe ofrecer explicaciones sobre estos asuntos. "Los gallegos merecen conocer la verdad", ha apostillado. Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, también garantizó su apoyo a la creación de esta comisión de investigación porque considera que hay "indicios suficientes" para ello, si bien ha mostrado sus recelos acerca de su utilidad final. "Nunca se hizo una estatua a una comisión de investigación porque nunca sirvió para nada", ha bromeado el único integrante del grupo mixto.

