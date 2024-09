EH Bildu ve "mayoría suficiente" para que la legislatura de Sánchez "continúe" y se aprueben nuevos Presupuestos

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que existe una "mayoría suficiente" como para que "esta legislatura continúe" y ha incidido en que la coalición soberanista trabajará "en esa línea". Además, ha afirmado que no ve motivos como para que no haya nuevos Presupuestos. "Nuestra voluntad es retomar las negociaciones presupuestarias en el punto en el que quedaron el año pasado, que es cuando cayeron y no se pudo seguir adelante", ha sostenido en una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press. Por otro lado, ha reconocido que "no es muy presentable" que José Luis Escrivá haya abandonado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para ser Gobernador del Banco de España, aunque "tampoco rompe todas las costuras". "Tiene acreditada una trayectoria, aunque no es muy bonito", ha añadido. Ante la posibilidad de un adelanto electoral en España, la portavoz de EH Bildu en la Cámara baja ha opinado que existe "una mayoría suficiente para que esta legislatura continúe" y EH Bildu va a trabajar "en esta línea". Asimismo, ha afirmado que no ve razón como para que no haya nuevos Presupuestos. "Ya veremos cómo va, cómo se desarrollan los acontecimientos, pero nuestra voluntad es, desde luego, retomar las negociaciones presupuestarias en el punto en que quedaron el año pasado, que es cuando cayeron y no se pudo seguir adelante", ha añadido. En relación al debate sobre una financiación singular para Cataluña y su posible afectación al Concierto Económico, ha asegurado que el problema es que "el modelo territorial en el que está sustentado el Estado tiene fallas". Por otro lado, y cuestionada por la ronda de contactos que el PNV ha anunciado con el resto de partidos para hablar del nuevo estatus, Aizpurua ha indicado que "no es cuestión de liderar, sino de país". "Bienvenidos sean todos estos anuncios. Lo malo es que muchas veces se quedan únicamente en eso. Estamos con toda la voluntad y con toda la ilusión de hacerlo. Hay una gran mayoría parlamentaria y social que exige más autogobierno y ese debate hay que llevarlo adelante con seriedad y con convencimiento", ha enfatizado. Respecto a la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) y la conexión de Euskadi con Navarra ha asegurado que "ninguna de las alternativas" que se plantean "es la nuestra". INMIGRACIÓN Además, ha censurado los intentos de "equiparar delincuencia e inmigración" y ha subrayado que también en Euskadi hay que hacer "una estrategia y reflexión de país respecto a este tema". Por último, ha afirmado que le parece "perfecto" que el actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, continúe liderando la coalición tras el anunciado Congreso de la próxima primavera. "Me parece uno de los valores que tenemos, como otros tantos", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo