Bendodo acusa a Sánchez de tener "tics de autocracia" y ser un "enfermo del poder"

Madrid, 10 sep (EFE).- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "tics de autocracia" y de ser un "enfermo del poder".

"EL sanchismo dijo que podía seguir gobernando sin el Parlamento, es lo más grave que ha dicho", ha sostenido Bendodo este martes en un desayuno de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, donde también ha apuntado que "esto recuerda a los regímenes del pasado".

Bendodo se ha referido así a las palabras del presidente del Gobierno, que ante el Comité Federal del PSOE sostuvo que pretende avanzar en su agenda "con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos destructivo".

El dirigente del PP ha denunciado la colonización de las instituciones o el intento, en su opinión, de controlar a los medios, que ve más propio de países como Venezuela, y ha sostenido que "no vivimos en un régimen pero estamos sufriendo ya las consecuencias, como si viviéramos en un régimen".

"Un autócrata si no le gusta la foto despide al fotógrafo, un autócrata cuando los medios dicen cosas que no le gustan pone en cuestión la libertad de prensa, cuando no le gustan lo que dicen los jueces pone en cuestión la independencia judicial", ha denunciado, y ha agregado que Sánchez es una "persona ensimismada y enfermo de poder".

Además, ha afirmado que el planteamiento de Sánchez sobre financiación autonómica no es para atender los recursos de las autonomías, sino para "intentar enfrentar unos territorios con otros y que justifiquen un acuerdo inexplicable que favorece al separatismo en Cataluña", el de la financiación singular.

Por otra parte, y preguntado por el PP y los mensajes que lanzan al electorado, Bendodo ha reconocido un déficit en comunicación y ha abogado por mejorarlo. EFE

